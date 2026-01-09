El mensaje de Teto Medina tras confirmar que tiene cáncer

En las últimas horas, "Teto" Medina se sinceró en redes sociales con un mensaje sobre su salud. El conductor, de 60 años, utilizó su cuenta de Facebook, con más de 160.000 seguidores, para dar a conocer el diagnóstico que recibió hace tres meses y, con palabras claras, agradeció a quienes se preocuparon.

"¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos", comenzó al abrir la intimidad de su proceso.

"Teto" Medina

El mediático decidió mostrarse esperanzador y eligió una selfie donde se lo ve sonriente para acompañar el texto: " Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado ", aseguró, al dejar ver no solo la confianza en el equipo médico, sino también la serenidad frente al tratamiento, que ya forman parte de su respuesta a la enfermedad.

En medio del tratamiento para el cáncer, Medina dejó en claro que sigue cumpliendo con su desintoxicación, un proceso que ya emprendió hace varios años: "Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala", reflexionó.

El posteo de "Teto" Medina

Horas después de anunciar que fue diagnosticado con cáncer, Teto profundizó en el valor de los afectos y la importancia de vivir el presente: "Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta", escribió en otra publicaciones.

A sus seguidores, les dejó un mensaje de aliento: " Basta de vivir con miedo a todo . Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!".

Cabe recordar que Teto Medina está acusado de abuso sexual y amenazas contra su expareja. En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó que sea enviado a juicio oral acusado de abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades y amenazas coactivas contra Mónica Fernández por cuatro hechos ocurridos en 2019.