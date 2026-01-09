Big Bang! News
Salida, reproches y ¿amenaza?: el mensaje de Andrea Taboada que puso nervioso a Ángel De Brito

La panelista quedó afuera de Intrusos y reabrió una guerra del pasado

09 Enero de 2026 11:55
Andrea Taboada
Andrea Taboada

Si de cambios se habla, Andrea Taboada es una experta en el tema. En los últimos días trascendió su salida de Intrusos, sumando un programa más a la lista de producciones que deja y, una vez más, no en los mejores términos.

En este contexto, Ángel De Brito dio detalles que no cayeron nada bien: "No había química con los conductores, se notaba al aire, había comentarios y Taboada hace un tiempo hizo un posteo que le cayó mal a los conductores y a la producción. Más allá de eso, no había onda al aire", explicó sobre los motivos por los cuales la periodista no estará más en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El conductor también cuestionó el profesionalismo de sus colegas al recordar su propia experiencia con Taboada: "A mí no me pasó lo mismo porque con Andrea pasamos un año entero trabajando sin hablarnos y nunca se notó al aire. Manejé todo en privado con ella y quedó ahí. Pudimos pilotearlo perfectamente. Nosotros perdimos la amistad un año antes de que se fuera del programa".

Andrea Taboada y Ángel de Brito
Andrea Taboada y Ángel de Brito

Si bien hasta el momento Ángel De Brito solo informó sobre la salida de Intrusos, no evitó dar su opinión y cuestionar los modos en los que se maneja su ex angelita: "Creo que Andrea tiene que pensar que si un año la sacan de LAM, al siguiente de DDM, al otro de Intrusos... hay algo que debe revisar en sus formas de trabajar".

Por otro lado, el mediático decidió escribirle un mensaje a Taboada para conocer más detalles sobre la decisión de no renovar su contrato y sobre su postura de no salir a hablar del tema. La respuesta de la panelista fue contundente: "No, nada me pidieron. Así como no hablé de LAM ni de vos, de ellos tampoco. Prefiero así. Quedate con sus versiones y las de los demás".

"Eso nada más. Pero nadie, nadie, me pidió nada como tampoco me pediste vos en su momento", remarcó Andrea, según el mensaje que leyó Ángel en vivo. Al escucharlo, Denis Dumas lanzó una advertencia que el conductor había pasado por alto: "Pero está comparando la situación con lo que le pasó acá, como si las situaciones fueran similares. Suena como amenaza, como si también tuviera cosas por decir de acá".

Andrea Taboada y Ángel de Brito en mejores épocas
Andrea Taboada y Ángel de Brito en mejores épocas

Si bien Ángel De Brito aseguró que no interpretó el mensaje como una amenaza, Dumas repreguntó: "¿Tiene mucho para decir de acá?". Lejos de intimidarse, el conductor se mostró seguro de su trabajo y de lo ocurrido en su programa: "Palabras de agradecimiento", respondió. Lo que quedó flotando es que Andrea Taboada se habría quedado con ganas de decir algo más, aunque solo ella decidirá si hacerlo o no, cuándo y sobre qué hablar.

Amenaza Andrea Taboada Angel de Brito Intrusos

