El pasado oculto de Wanda Nara y Martín Migueles: una foto lo confirma

La novela turca parece ser escrita por los mejores guionistas, pero no. Lo cierto es que quienes se encargan de fomentar la polémica son los propios protagonistas y en este contexto salieran a la luz nuevas fotos que indicarían que Wanda Nara conoce a Martín Migueles desde el 2022.

Mientras muchos usuarios especulaban sobre a qué colegio turco envió la China Suárez a sus hijos —que resultó ser la misma institución a la que asistieron los de Wanda durante su estadía en Estambul—, la periodista Juariu fue más allá y encontró un dato inesperado.

La China Suárez envió a sus hijos al mismo colegio turco al que iban los hijos de Wanda Nara

Fiel a su estilo, la especialista en descubrir detalles en redes sociales compartió en sus historias una publicación de la ex pareja de Migueles durante el Mundial de Qatar.

En la imagen, la joven posaba a las afueras de un estadio y escribía: " Para sumarle emoción, conocí a la reina ", en referencia a la Bad Bitch. Lo curioso es que, tres años después, esa "reina" sería la nueva pareja de su ex.

La foto de Wanda Nara y Martín Migueles en el Mundial de Qatar.

Como si fuera poco, en la misma foto también aparece Martín Migueles. Aunque no mira a cámara, se lo ve en el fondo caminando, lo que sugiere que la selfie fue tomada mientras iban hacia el estadio, sin mayor contacto en ese momento.

Entre rumores de nuevos romances y comparaciones con el estilo de vida de la China Suárez, Wanda Nara prefiere enfocarse en sus próximos desafíos laborales. En sus historias de Instagram mostró parte de la sesión de fotos para MasterChef, sumando la ubicación en los estudios de Telefe, donde ya se prepara para su regreso a la televisión.