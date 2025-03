El "Rogelazo" de Maru Botana: una dulce hazaña en el Obelisco en medio de los embates de Lapegüe

El Obelisco se prepara para un evento tan colosal como delicioso. El próximo martes 19 de marzo a las 16 horas, Maru Botana desafiará todos los récords con el "Rogelazo", la preparación del Rogel "más grande de la historia" en pleno corazón de Buenos Aires. La consigna es clara: "¡Vamos a preparar el Rogel más grande, más rico y más espectacular del mundo!", prometió la cocinera, y si hay algo que sabemos, es que cuando Maru se lo propone, lo cumple con creces.

Maru Botana

La emblemática torta de finas capas crocantes y abundante dulce de leche será la estrella de esta jornada, en la que los porteños podrán disfrutar gratis de una porción de esta creación monumental. Con una tonelada de dulce de leche, 300 kilos de harina, 80 maples de huevos y 250 kilos de manteca, la hazaña gastronómica está garantizada. Maru, que ya había realizado una versión del evento en Uruguay, ahora trae su propuesta a Buenos Aires como una forma de agradecer el cariño de su público. "Amo a mi país y a su gente, así que quise hacer algo especial para compartir con todos", aseguró.

Además, el evento contará con un costado solidario, ya que quienes asistan podrán llevar donaciones de ropa, alimentos no perecederos y artículos de limpieza. Sin embargo, no todo es dulce en la vida de Maru. En los últimos días, un viejo conflicto con el periodista Sergio Lapegüe volvió a salir a la luz. En una entrevista, Botana se mostró sorprendida por los dichos del conductor, quien aseguró haber tenido una mala experiencia trabajando con ella. "No sé qué le pasó a él. Me llevé bárbaro en el programa, se llevaba las masitas a su casa... Nunca tuve problemas, cero. No sé por qué salió a matarme", disparó Maru con incredulidad.

Sergio Lapegüe

Lapegüe, por su parte, intentó bajarle el tono a la polémica: "Pasaron 15 años, prefiero ni hablar del tema. No tengo nada en contra de ella, pero no había buena química en todo el grupo", aclaró. Sin embargo, también recordó que su mala experiencia lo llevó a renunciar al programa "Sábado en casa", algo que nunca antes había hecho en su carrera. "No te dejaban entrar a la cocina, era como que la tenía prohibida", comentó entre risas, aunque dejando entrever cierto malestar.

Pero más allá de las viejas rencillas televisivas, el protagonismo de estos días se lo lleva el Rogelazo. Se espera que cientos de personas se acerquen al Obelisco para disfrutar de una tarde inolvidable, con la posibilidad de ver en acción a Maru Botana y degustar la torta más grande del país. Dulce, gigante y solidario: el evento promete ser un hito en la historia gastronómica de Argentina. ¡Que empiece la cuenta regresiva para el Rogel más grande del mundo!