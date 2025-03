Filtran un nuevo audio donde la hija de Mauro Icardi deja en claro su postura sobre vivir en Turquía

Cuando las aguas parecían apaciguarse, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron uno de los fines de semana más escandalosos desde que el Wanda Gate llegó al mundo del espectáculo. Gritos, violencia física y menores de por medio obligaron a la Policía de la Ciudad a irrumpir en Chateau Libertador. A partir del violento episodio, en redes sociales, se recuperaron viejos videos y audios que aportan información al caso judicial y mediático.

Luego de dos meses sin ver a sus hijas, el futbolista había conseguido la orden judicial que le permitía pasar unos días con la menor. Es así que se reencontró con las pequeñas en el colegio como lo solicitó la Justicia, pero el escándalo comenzó cuando las vio con sus perros, a quien se negó a llevar a su casa en Nordelta.

La Policía de la Ciudad llegó a Chateau Libertador para mediar entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Icardi llevó a sus herederas hasta la vivienda de Wanda para que dejaran a sus mascotas, sin embargo, nunca volvieron a bajar. Minuto a minuto la tensión escalaba y el deportista irrumpió en la vivienda fuera de sus cabales. Las primeras noticias que trascendieron era que el joven violentó a su ex esposa y a una empleada que se encontraba allí, lo que provocó que las nenas no se quisieran ir con él. El episodio quedó registrado por las cámaras de los celulares de los abogados de cada parte y rápidamente circularon en redes sociales, lo que cuestionaron el accionar de Mauro como padre al exponer a las menores a una situación así.

En las plataformas digitales los comentarios y debates no se hicieron esperar. Es así que, quienes defienden al futbolista recordaron el paso de Nara por Olga donde habla de cómo es el rosarino en su paternidad: "Es re buen padre, eso es lo más importante", comenzó la conductora e Icardi aportó: "Muchas veces me peleo con ella por cosas que ella hace como más hacer lo que quiera y yo no, cago a pedos a las nenas. Valentino tiene 15 ya está viviendo solo acá en Buenos Aires porque está jugando en River y si lo tengo que cagar a pedos lo voy a seguir cagando a pedos. En eso soy muy presente. De eso estoy orgulloso"

El navegador no soporta este contenido.

En ese momento, la empresaria dejó en claro que él se tomaba el tiempo de explicar cada detalle a sus hijos y prepararlos para cualquier eventualidad, mientras que ella era más de dejarlos que vean las consecuencias por sí solos: "Él es re estricto. Es más difícil ser buen padre que mal padre . Yo no tengo paciencia y él tiene mucha paciencia".

Luego del escándalo en Chateau Libertador, otros materiales audiovisuales fueron filtrados por periodistas. Es así que, Juan Etchegoyen compartió el audio de una llamada telefónica que tuvo una de las menores con Icardi: "Te llamé para pedirte las mochilas del colegio de las nenas porque empezaron el colegio", se la escucha en primera instancia a Wanda Nara y de inmediato se involucra una de las hijas: "Ahora yo tengo que llevar una cartera en vez de una mochila y tuve que ir con el director", comentó.

El navegador no soporta este contenido.

La influencer lucha para que la Justicia autorice la mudanza internacional y así recuperar sus pertenencias y las de sus hijos de la casa de Turquía, último destino donde la familia vivió antes de la separación matrimonial. Sin embargo, Mauro se niega ya que tiene intenciones de llevar nuevamente a las preadolescentes: "Me imagino que no pueden comprar una mochila", se lo escucha irónico mientras su hija retruca: " Avísame cuando me vas a traer las cosas así no tengo que ir todos los días al director ".