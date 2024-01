El sentido mensaje de Daniela Celis tras ser madre y las primeras fotos de las mellizas

El amor está en el aire. Las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina nacieron un 28 de enero de 2024 en perfecto estado de salud. Desde la noticia del embarazo de Pestañela hasta el día del parto, todo el fandom de la pareja estuvo expectante; las niñas a las que nombraron como Aimé y Laia ya son famosas y hasta tienen perfil de Instagram.

"Hoy nos convertimos en papás, hoy conocimos el sentido de la vida, hoy si podemos hablar de amor verdadero, hoy todo cambió para siempre", fueron las palabras de la mamá orgullosa y también contó detalles íntimos sobre las pequeñas: "Aime, nació primera a las 10:13am con 2500k mide 46 centímetros. Laia, nació segunda a las 10:15 am con 2750k mide 46 y medio".

Thiago Medina y sus hijas.

Daniela, que mantuvo entretenida a toda Argentina mostrando su embarazo paso a paso, posteó las primeras fotos de sus hijas que enternecieron a más de uno. En esa misma publicación no se olvidó de felicitar al equipo médico que la asistió durante todo el proceso del parto. "Nos tocó un equipo increíble de trabajo, Nico nos acompañó desde el primer día y sigue a nuestro lado conteniéndonos", sostuvo y añadió: "Súper agradecida por ser tan cálido y atento con nosotros, él es una personas que realiza con pasión su oficio, lo hace tener una luz propia y te transmite seguridad en tanto miedo".

Claro que la primera pregunta es cómo son las niñas. Adelantándose tal vez a esta pregunta, Pestañela contó: "Ellas son tan buenas, que nos están haciendo pasar un día de lujo con su compañía, ahora estamos listos para lo que nos espera".

Daniela, que compartió publicación con su novio, agradeció enormemente a sus fanáticos por el amor y el cariño recibidos. Claro que el posteo se llenó de frases de amor y felicitaciones, uno de esos comentarios fue de Melody Luz, la novia de Alex Caniggia que comentó: "Felicidadeeeees! Sean muy felices"; Sol Pérez también comentó "Felicidades"; Ximena Capristo les dijo: "¡Bienvenidas esas nenas acuarianas! Mucho amor para los 4 los queremos".

Además, la ex hermanita aseguró que las bebés ya están desarrollando su personalidad desde el primer día de vida. "¿Se acuerdan cuando les decía que todos los días, puntualmente, me despertaba con hambre, a las 7 de la mañana? ¡Ahora sé quién se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, cag... a patadas, por el hambre que sentía!", dijo y luego remarcó: "¡Y pensaba mal! Todos pensábamos que era Laia, porque le encanta la comida y no le dejaba nada a su hermana. Y no. ¡Es Aimé! ¡La enana Aimé! 7.30 de la mañana, veo la hora, y era ella quejándose: Tetis".

Daniela a tan sólo un día de dar a luz.

Daniela siempre quiso ser madre joven y esperó el momento perfecto para poder concretar su deseo, dentro de la casa, encontró a su compañero de vida y, después de varios idas y vueltas, de vestirse de "vengañela" durante el repechaje para poder continuar en competencia y luego enamorarse fuera de la casa, ambos están construyendo un hogar junto a Laia y Aimé.