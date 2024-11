El video que confirma la infidelidad de Martín Ku a Marisol: la tercera en discordia es la MILF del año

Como la tradición indica, cada 31 de octubre se festeja Halloween: disfraces, dulces y fiestas marcan el calendario alrededor del mundo. En Argentina, se realizaron múltiples eventos donde los famosos sorprendieron con sus looks, así como generaron polémicas por algún acercamiento. Martín Ku, más conocido como "El Chino", se mostró cerca de la MILF del momento y despertó especulaciones.

Un año más, el medio Paparazzi organizó la PPZ Fest 2024, donde reunió a las figuras públicas con masa seguidores en redes sociales: una fiesta en el Hipódromo de Palermo, donde hubo tragos, bailes y premios. Algunos periodistas no pudieron dejar de lado su labor, y se ocuparon de mostrar en detalle el minuto a minuto. Fue entonces que se lo vio al ex participante de Gran Hermano muy cerca de Gisela Gordillo, la mamá de Holder.

Martin Ku llegó a la fiesta de Halloween vestido del hombre araña

Cabe recordar que Ku fue vinculado con la madre de su colega, el pasado lunes cuando se anunció su separación con su novia Marisol: "Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda", había sido el mensaje que escribió la joven en su Instagram a los pocos minutos de dar unfollow a quien fue su pareja. Los rumores y especulaciones no tardaron en llegar: el conductor de stream fue infiel y lo vieron salir de un hotel con la mujer de 43 años.

En un primer video filtrado en la plataforma X a través de la periodista La Criti, se puede ver al Chino disfrazado del hombre araña junto a sus amigos, y a pocos metros se encontraba Gisela charlando con otras personas. Con el correr de las horas, los protagonistas fueron acercándose un poco más y a altas horas de la noche fueron capturados hablando en una escalera muy cerca el uno del otro.

En la fiesta de Paparazzi también estuvo presente Holder, que se lo vio guardián de su madre. Algunos de los presentes confirmaron que al influencer se lo vio molesto cuando su progenitora se acercaba a coquetear con Martín.

Disfraces de famosos

A la PPZ Fest concurrieron otras figuras conocidas en redes sociales, entre ellas Juliana "Furia" Scaglione quien se lookeó con peluca azul y el rostro pintado de blanco al estilo de una catrina. Otra participante de Gran Hermano que llegó al evento fue Flor Regidor, quien se disfrazó de Caperucita Roja, pero en una versión total black. Carito Muller pisó fuerte el escenario con un disfraz de ángel Negro, combinando con su novio.

Los famosos lo dieron todo con sus disfraces

En otra fiesta, estuvieron presentes Lali Espósito, disfrazada de la protagonista de "Sustancia", película que fue furor en las pantallas del cine internacional. Su hermana Anita la acompañó al estilo de Merlina, otro gran éxito fílmico del último tiempo.

Emilia Mernes no se quiso perder los festejos de Halloween y recreó a la perfección a Cruella de Vil, la villana de "101 dálmatas". Gimena Acardi prefirió ir a lo clásico y se vistió de bruja, con un toque moderno que podría pasar por la típica viuda negra. Por otra parte, Juli Poggio recreó un look dosmilero de Britney Spears. Si hay famosos él siempre anda cerca de uno: Lizardo Ponce no se quiso quedar en casa y salió al estilo de calavera con el rostro pintado y un traje para completar el disfraz.

Separadas al nacer: Juli Poggio recreó el look de Britney

Un año más, los famosos se divirtieron en un Halloween lleno de recreaciones y polémicas. En una noche terrorífica, el acercamiento de Martín Ku y la madre de Holder, Gisela Gordillo confirma los rumores de infidelidad a Marisol