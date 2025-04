Melody Luz apuntó destrozó a Alex Caniggia pero él parece más interesado en Coty Romero

Mientras Alex Caniggia mantiene su personalidad estrambótica, quien fuera su pareja, Melody Luz, prefiere un bajo perfil, alejada de las polémicas. Sin embargo, en las últimas horas, la bailarina decidió romper el silencio y brindar explicaciones sobre su reciente separación.

"Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Yo vengo por este medio a aclarar un par de especulaciones feas que se estuvieron diciendo sobre mí", comenzó la influencer en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.

Molesta por los rumores sobre su ruptura y los comportamientos del padre de su hija Venecia, continuó: "Así como mi ex pareja ya se expresó en sus redes sociales, los dos somos libres de hacer lo que queramos. Opinamos mutuamente que somos muy buenos padres, y eso es lo que hoy en día importa".

Luego, Melody profundizó en su decisión de terminar la relación: "No van a tener detalles de qué fue lo que pasó. Lo único que les puedo decir es que no fui feliz por mucho tiempo , por muchas razones, y siento que me lo merezco. Merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que sienta que me hacen bien y que no molestan a nadie. Así que eso hago". Finalmente, la influencer cerró su mensaje de manera conciliadora: "Siempre hice cosas para mi bien que no molestaran a nadie. Así que quédense tranquilos por eso. Y solo a él le deseo felicidad, porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija".

Alex Caniggia se mostró interesado en Coty Romero

Mientras Melody Luz se pronunciaba por primera vez sobre su separación, Alex Caniggia parecía desinteresado. Según mostró Juariu en sus historias de Instagram, el hijo de Claudio "El Pájaro" Caniggia fue descubierto lanzando likes a una ex participante de Gran Hermano.