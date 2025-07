Emilia Mernes, críticas, hartazgo y la crisis de la autenticidad: "La perfección no existe"

En el último tiempo, Emilia Mernes se volvió el blanco de críticas por los mensajes que transmite tanto en entrevistas como en sus canciones. Varios usuarios en redes sociales la acusaron de romantizar la prostitución, de sexualizarse en exceso y de construir un personaje vacío, más cercano al marketing que al arte.

Cansada de las opiniones ajenas y en la previa del lanzamiento de su nuevo EP, la artista decidió hacer un extenso descargo a través de su cuenta de Instagram. Publicó un sentido texto dirigido a sus fans, en el que reflexionó sobre su carrera y apuntó contra las exigencias externas: "No hay forma de ser perfectas. La perfección no existe, es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres", comenzó.

El descargo de Emilia Mernes ante las exigencias del público

Emilia aprovechó el espacio para enumerar todas las críticas que, según ella, recibe a diario: "Me dijeron que soy un producto, que solo sirvo para ser linda, que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música, que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. Que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal".

En medio de la reflexión, la cantante se anticipa a lo que puede generar su próximo lanzamiento e incluso se lava las manos antes de tiempo: "Me dijeron mil veces lo que tenía que ser y hacer. Y a veces, hasta me lo creí. Con este EP hice lo que quise, lo que sentí. Exageré todo. Me burlé, me fui a lo más irónico, y aun así, las exigencias continuaron".

El 31 de julio, Emilia Mernes lanza su nuevo EP "Perfectas"

En un tono desafiante, Emilia Mernes cerró su descargo reafirmando su derecho a equivocarse y a cambiar: "Me cansé de leer críticas vacías, me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. La perfección que dicen que yo vendo, en realidad, es la que ellos pretenden, y no existe. Porque no voy a dejar de equivocarme, no voy a dejar de cambiar, no voy a dejar de crecer".

Aunque la publicación recibió miles de "me gusta" y muestras de apoyo por parte de sus seguidores, también generó rechazo y comentarios negativos: "Si tu arte no te define, entonces no es arte, es marketing"; "No nos conmueve"; "Ella cree que nos vamos a creer esto y que lo tenga que explicar para que se entienda lo que quiso hacer dice mucho más" y "Muy largo todo, qué densa, que se haga cargo de la imagen que ella también colaboró en crear", fueron algunas de las respuestas que circularon en redes.