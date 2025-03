En medio de reclamos salariales, Yanina Latorre prendió fuego a Tinelli: "Si no llega, lo matamos"

El pasado domingo, Yanina Latorre estuvo de festejo por su cumpleaños número 56. Como advirtió días atrás, la conductora tiró la casa por la ventana con una mega fiesta donde no faltó nadie. Sin embargo, aunque disfrutó de una noche inolvidable, la mediática no dejó pasar un detalle y prendió fuego a algunas figuras públicas: varios de sus invitados llegaron con las manos vacías.

En SQP, nuevo programa que conduce la angelita, contó detalles de su noche soñada al mismo tiempo que reveló que tiene una lista de aquellas personas que llegaron a la velada con un regalo y por otro lados quienes no, estos últimos tienen el plazo de una semana para hacer llegar el presente, o los expondrá.

Yanina Latorre festejó su cumpleaños rodeada de familiares y amigos

Mientras los panelistas le preguntaban, Yanina fue enumerando los regalos que le llevaron, desde objetos decorativos hasta paletas y pelotas de paddle, deporte que practica hace ya unos años. Cuando nombraron a Marcelo Tinelli, la comunicadora reveló: "No trajo nada. Me mandó un audio que me dijo que el martes, mañana a la mañana, recibo con su asistente el regalo. Si no llega, lo matamos ", resaltó.

Yanina Latorre prendió fuego a Marcelo Tinelli y Ángel De Brito

Pero, volviendo al cumpleaños de Yanina Latorre, junto a Marcelo Tinelli se encontraba Ángel de Brito entre las personas que no llevaron nada: " Yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. Es la primera vez en su vida que viene sin regalo", reveló y se atajó ante las críticas: "Chicos, no es que pido regalos. Solo que cuando es un cumpleaños se espera que le traigan un regalo. Si no voy a un cumpleaños no sé si regalo. Para mí es cuando llegás con un paquetito o a lo sumo lo mandás al otro día", cerró.