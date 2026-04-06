Fabio Alberti estrena La Apocalipsis Existe: la historia del mártir Peperino Pómoro a través de sus grandes personajes

La vanguardia del humor argentino de los años 90 tuvo una característica fundamental, que al día de hoy todavía la hizo perdurar: su estilo crítico, ácido y hasta disruptivo de reírse de los sectores más conservadores de la sociedad. Fruto de ese trabajo nacieron productos como Cha cha cha y Todo x 2 pesos, con muchos sketches memorables que se mantienen vigentes en la actualidad.

El humorista Fabio Alberti fue parte vital de esas dos experiencias y muchas otras anteriores y posteriores, en las cuales dejó personajes memorables y, hasta cierto punto, irrepetibles. Uno de sus más icónicos fue el mártir Peperino Pómoro, una figura misteriosa de la cual contaba sus milagros un cura frente a una cámara de televisión, inspirado en otros programas religiosos que apelaban a ese tipo de dinámicas.

Fabio Alberti estrena La Apocalipsis Existe.

Luego del éxito de la vuelta de Cha cha cha al teatro, con más de 100 funciones y giras a Europa, que Alberti protagonizó junto a Alfredo Casero, el ex Todo x 2 pesos vuelve a las tablas con La Apocalipsis Existe, una obra en la que se repasa la historia del mártir, a partir de muchos de sus grandes personajes, como Beto Tony y el Ángel de Britos. La obra irá todos los domingos a las 22 en el Teatro El Picadero -Enrique Santos Discépolo 1857-, y también girará por el interior del país.

En diálogo con BigBang , Alberti repasó a los nuevos humoristas que tienen la capacidad de hacer humor desde las redes sociales, analizó las razones de la nostalgia que existe por los años 90 y hasta se animó a soñar con una posibilidad de volver a hacer cosas junto a Diego Capusotto, con quien protagonizó Todo x 2 pesos entre 1999 ý 2002.

Fabio Alberti trae uno de sus grandes personajes al teatro.

¿Con qué se va a encontrar tu público cuando vaya a ver La Apocalipsis no existe?

- Con vida y obra y triglicéridos del mártir Peperino Pómoro. Su historia desde distintas desde distintos personajes. No es sólo el cura que transmitía la palabra del mártir, sino también hay cuatro o cinco personajes más. Está todo vinculado en la obra, no está agarrado de los pelos y todos los personajes tienen un sentido religioso, digamos.

Cuando comenzaste con este personaje en Cha Cha Cha en los años 90, toda la vanguardia del arte y todos los sectores más jóvenes eran más bien discrepantes con lo religioso. Y hoy tomó otro matiz. Ahora tenemos el vicepresidente de Estados Unidos dice que los ovnis existen y es probable que sean demonios, por ejemplo. ¿Cómo se transformó el personaje?

- No, es vieja escuela. Adimple ministerium, cumple tu misión. Yo que sé, el personaje está aggiornado, pero no difiere mucho de lo que era. Es muy inocente, muy naif, no ofende, y es muy absurdo. Básicamente se trata de eso. Nunca fue mi idea bajar línea de nada y creo que nadie lo interpreta así.

Fabio Alberti en la piel del cura que contaba las hazañas del mártir Peperino Pómoro.

Hay mucha nostalgia de lo que fueron los años 90 en la Argentina. ¿Cuánto creés que tiene que ver esto con que te pidan esos personajes que hacías en Cha cha cha y en Todos x 2 pesos?

- Yo pasé los 80', los 90' y los 2000. O sea, hoy ya estoy grande y alejado. Estoy lejos de la fiesta de las Propofest, por suerte. Es verdad que hay como un revival de aquellos personajes que hacíamos en Cha cha cha, de aquel tipo de humor. Capaz hace unos años atrás, no tan lejanos, no era del todo bien visto. No es nuestro caso, porque nosotros nunca fuimos cancelados ni nada por el estilo. Pero se empezaron a viralizar muchos memes de personajes nuestros y está buenísimo que ocurra.

Eso nos permitió también, a la vez, después de 30 años estar haciendo Cha cha cha en el teatro, donde hicimos más de 100 funciones. Eso nos puso de nuevo un poquitito ahí en la cresta de la ola.

Fabio Alberti y Alfredo Casero reeeditaron Cha cha cha en teatro y con mucho éxito.

Te juntaste con Alfredo Casero con mucho éxito y la pregunta inevitable es: ¿existe que se vuelvan a juntar con Diego Capussoto?

- Estaría buenísimo. Claro que sí. Yo qué sé. De mi parte está todo bien, de parte de Alfredo también. Nosotros lo convocamos a Diego para que esté en el Movistar y él estaba justo estrenando su espectáculo también, así que tenía compromisos laborales, contratos y tampoco se dio. Si en algún momento nos juntaremos o no, no tengo la menor idea. Ojalá suceda, porque estaría bárbaro. Pero bueno.

El tipo de humor que ustedes hacían se recuerda cómo la cúspide de una pirámide del humor argentino absurdo. Y, al mismo tiempo en la Argentina de hoy, quizá con otros matices, están surgiendo muchos humoristas nuevos a partir de los contenidos en redes sociales. ¿Qué opinas de esta nueva camada de de humoristas que que utilizan su celular y se hacen espacio en el medio con su propio talento?

- Está buenísimo tener la posibilidad de con tu celular poder hacer humor y llegar a miles de personas, porque hay jóvenes, chicos y chicas, que son consumidos un montón. Ahora, lo que hacen no lo consumo tanto porque no consumo tantas redes ni estoy tanto prendido al celular viendo lo que hace todo el mundo. Me parece que es un montón de trabajo también. Trabajar en las redes, que te sea redituable, que las empresas te banquen, te paguen, monetarizar YouTube debe ser muchísimo laburo. No es que me pongo el celular y trabajo. Me imagino que tienen equipo, guionistas, luces. No trabajan así nada más los que realmente pueden llegar a sostenerse de eso.

Fabio Alberti estará todos los domingos a las 22 en el Teatro El Picadero.

Por ejemplo, el otro día le hice un comentario a Alex Pelao. Me encantó porque se sentó, estaba en una mesa haciendo un sketch con una lata de cerveza y con eso lo hizo. Y la verdad que le puse: 'me encanta que puedas hacer humor con una lata de cerveza y nada más'. No necesitó otra cosa para poder hacer humor. Yo no consumo todo lo que hay, no tengo idea inclusive de todo lo que hay. Pero cuanta más gente haya que realmente sea revolucionaria como fuimos nosotros en nuestro momento, que fuimos de vanguardia -o llamalo como quieras-, mejor. Hoy cuando se recuerda el humor en la televisión de los años 90 a Cha cha cha lo tienen que nombrar.

¿Creés que si se lo plantearan se podría hacer un producto a lo Cha cha cha con todos estos nuevos referentes?

- Sí, claro que se podría. Pero bueno, no sé si estamos hablando de televisión o qué. La televisión hoy por hoy cambió. Ya se sabe, no hay una puta producción de ficción ni de nada. Para mí hace años, hace mucho tiempo, se transformó en paneles: vivo, sin edición, sin vestuario, sin guión, sin nada.

Diego Capusotto y Fabio Alberti cuando protagonizaban el éxito de Todo x 2 pesos.

¿Se puede decir que igual estás abierto a que una plataforma te convoque para que hagas un casting con estos nuevos referentes para armar un Cha cha cha, vos, Alfredo y "la vieja guardia"?

- Sería absurdo. Es medio absurdo decir 'sí, yo estoy abierto a que me llamen', porque no va a suceder, no va a pasar.

Además del mártir en La Apocalipsis existe va a haber otros personajes tuyos como 'Beto' Tony. ¿A vos qué te genera escuchar que haya un chiste malo y que alguno diga "¡Está bien!"? ¿Creés que hay algo ahí de que se metió en la fibra de las y los argentinos?

- Totalmente. Me acuerdo alguna vez, hace ya como 20 años, algún diario sacó las 100 frases o 50 frases que quedaron en la historia de la televisión. Y '¡Está bien!' estaba. Y te digo que había dos más que ni yo me acuerdo ahora. Que mis personajes -dos o tres-, hayan quedado en la historia de las frases televisivas, es un montón. Porque no todo el mundo logra eso con algún personaje, y para mí eso es muchísimo.

Beto Tony y su muñeco, uno de los sketches más reconocidos de Fabio Alberti.

Invitá a tu público para que te vaya a ver.

- Arrancamos el 12 de abril todos los domingos en el Teatro El Picadero. Ahí habrá una misa peperianal todos los domingos a las 22. Hay un Instagram, que es @PeperinoPomoroOk. Ahí estamos subiendo videitos e informando todo. Después vamos a estar viajando por las distintas localidades, por las provincias, por todos lados. Los esperamos. Gloria Gaynor, Gloria Trevi, Gloria Estefan, Gloria Carrá, Divina Gloria, himen.