El berrinche de Yanina Latorre ante la ninguneada de Maru Botana: "Sonsa, insípida y mala"

Hace una semana, Maru Botana pasó por A la cama con Martina, el formato de entrevistas de Martín Cirio, y habló de su recorrido en los medios, en medio de una seguidilla de temas que incluyeron su polémico video chupando hielo y su enemistad con Yanina Latorre.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando se refirió al video viral en el que aparecía chupando un hielo: "Ese día habíamos ido a Uspallata, Mendoza, y fue súper natural, porque era rarísimo ver las plantas congeladas y el hielo que seguía la forma de las hojas... Chupé el hielo, pero nunca me imaginé el quilombo que se iba a armar", se sinceró.

La mala relación de Maru Botana y Yanina Latorre viene de larga data

En tono de sincericidio, Botana también habló de su reencuentro con Latorre en MasterChef: la cocinera llegó en reemplazo de Damián Betular y Yanina en lugar de Maxi López. "Yo no dije absolutamente nada, sé que a ella le bajaron un poquito de línea ", reveló.

Según la chef, la producción le habría pedido a Latorre que evitara conflictos, ya que el formato apunta a un entretenimiento más familiar. Incluso deslizó que Wanda Nara también estaba guionada: "Era un programa en el que yo estaba de invitada y no querés hacer bardo".

Consultada sobre si esperaba algún comentario de su contrincante, respondió: "Había como un respaldo, yo estaba súper tranquila", y agregó: "Igual me incomodó un poquito la situación, no la había visto nunca ".

La respuesta de Yanina Latorre

El clip de Botana se volvió viral y, lejos de quedarse callada, Yanina reaccionó con todo en sus redes sociales. "¡Qué pesada! Y sigue mintiendo. A mí nadie me bajó línea", comenzó.

Yanina Latorre respondió a las ultimas declaraciones de Maru Botana

Las declaraciones de la chef generaron una fuerte molestia en la conductora de SQP, quien también expresó: "Si la pusieron cuando estaba yo es porque querían quilombo y no les dí el gusto". Y cerró sin filtros: " Es sonsa, insípida y mala. Yo no miento, ella s í".

Cabe recordar que, hace algunos años, Yanina Latorre ya había contado la desilusión que vivió con la cocinera, a quien conoció en su juventud. Según relató, habría sufrido situaciones de bullying y acusaciones falsas de bulimia.