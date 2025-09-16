Big Bang! News
Más
Show
Se abre el telón de la ilusión

"Es una experiencia que trasciende lo artístico": "Charlie y la Fábrica de Chocolate" llega al Gran Rex en 2026

El clásico de Roald Dahl desembarcará con una puesta de escala internacional que promete música, magia y despliegue escénico

por Alejo Paredes

16 Septiembre de 2025 11:57
Charlie y la Fábrica de Chocolate"
Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Después de los éxitos arrolladores de La Sirenita, Matilda y School of Rock -que en conjunto convocaron a más de medio millón de espectadores-, la maquinaria teatral de los Rottemberg y sus socios ya prepara su próxima superproducción: Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show. El clásico de Roald Dahl desembarcará en el Teatro Gran Rex en el invierno de 2026 con una puesta de escala internacional que promete música, magia, despliegue escénico y, sobre todo, una oportunidad única para que nuevas generaciones de artistas den su primer gran salto sobre las tablas.

Charlie y la Fábrica de Chocolate · ¡La nueva superproducción convoca audiciones!
Charlie y la Fábrica de Chocolate · ¡La nueva superproducción convoca audiciones!

El primer paso ya está en marcha: la convocatoria de audiciones para chicos y chicas de entre 9 y 12 años (o que aparenten esa edad). La producción busca talentos con habilidades de canto y actuación, y facilidad para la danza, desde lo clásico hasta lo moderno. La inscripción está abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 y las audiciones se realizarán en Buenos Aires durante la semana del 13 de octubre. Los seleccionados vivirán la experiencia de ensayar entre abril y mayo de 2026, para luego formar parte del estreno en plena temporada de invierno en el escenario más grande de Sudamérica. "Es una experiencia que trasciende lo artístico. Queremos que cada niño viva el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage", aseguran desde la producción.

La Sirenita, actualmente en cartel en el Gran Rex, está batiendo récords de taquilla.
La Sirenita, actualmente en cartel en el Gran Rex, está batiendo récords de taquilla.

Desde 2023, los productores Carlos y Tomás Rottemberg, junto a Mariano Pagani y el equipo de Ozono, vienen instalando un sello de calidad en el teatro musical familiar y sobre todo en calle Corrientes. Matilda marcó la apertura de esta saga; School of Rock confirmó el rumbo; y La Sirenita, actualmente en cartel en el Gran Rex, está batiendo récords de taquilla. Ahora, con Charlie y la Fábrica de Chocolate, buscan completar la tetralogía y mantener viva la fórmula: títulos familiares, entrañables y con mensajes que superan el mero entretenimiento. Según le explicaron a BigBang, los productores eligen obras que ellos también disfrutan con sus hijos.

"No los voy a borrar": Agustín Franzoni presumió guardar videos íntimos de su ex y estallaron las redes
Lee también

Extorsión en vivo "No los voy a borrar": Agustín Franzoni presumió guardar videos íntimos de su ex y estallaron las redes

La Sirenita, Matilda y School of Rock, producciones que alcanzaron a más de 500.000 espectadores
La Sirenita, Matilda y School of Rock, producciones que alcanzaron a más de 500.000 espectadores

La versión teatral de Charlie y la Fábrica de Chocolate nació en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, y desde entonces recorrió Broadway y las principales plazas de Estados Unidos y Europa. Con libro de David Greig, música de Marc Shaiman y letras de Shaiman y Scott Wittman, la obra reinterpreta el universo del excéntrico Willy Wonka y su fábrica de maravillas, acompañado por Charlie Bucket, el niño humilde que gana un billete dorado y cambia para siempre su destino. 

Detrás de los números, los récords y el brillo de la marquesina, lo que se pone en juego con esta nueva apuesta es un modelo de producción que consolidó a Buenos Aires como una de las capitales teatrales más potentes de la región. Y también, un gesto de confianza en el semillero de talento local: chicos y chicas que sueñan con un escenario y que, en 2026, podrán encontrar su billete dorado en la Calle Corrientes. "Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema.  Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia", concluyeron.

Inscripción y fechas clave:

  • Cierre de inscripción: 28 de septiembre de 2025.
  • Audiciones presenciales: semana del 13 de octubre de 2025 en Buenos Aires.
  • Ensayos: abril y mayo de 2026.
  • Funciones: invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.
  • La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario online disponible el siguiente link

 

Audiciones Charlie y la Fábrica de Chocolate Gran Rex obra teatro

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10