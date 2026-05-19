"¿Eso es conducir?": Federico Bal se metió en la polémica por el Martín Fierro de Wanda Nara y encendió el debate

La entrega de los Martín Fierro 2026 dejó una postal imposible de ignorar: Wanda Nara arriba del escenario levantando la estatuilla a Mejor Conductora mientras en las mesas convivían aplausos, sonrisas tensas y caras largas. Pero cuando parecía que la polémica empezaba a apagarse, apareció Federico Bal para meterle todavía más picante al debate. El hijo de Carmen Barbieri no ocultó su sorpresa por el reconocimiento a Wanda por su trabajo en MasterChef Celebrity y cuestionó qué se considera realmente "conducir" en televisión. "Wanda Nara ganando como conductora, raro", lanzó sin filtro en el streaming de Vorterix.

Y sumó: "Mucha gente está enojada. Hay quienes piensan que conducir MasterChef con un programa grabado y leyendo copetes a cámara, no sé si termina siendo conducción. Es debatible". Lejos de quedarse ahí, Bal profundizó la discusión y puso sobre la mesa una vieja grieta televisiva: el valor del vivo frente a los siempre comunes formatos grabados. "Hay gente que piensa que el vivo es más conducción, hay algo ahí de lo instantáneo, de la creatividad, del conductor de programas diarios en vivo que había varias nominadas a la par y bueno, se lo dan a Wanda", sostuvo.

Aun así, intentó bajarle dramatismo al asunto y remarcó el peso que Wanda tiene dentro de Telefe. "Wanda es una figura muy querida en Telefe, que transmite el evento hace varios años y es su pensamiento. Hay que respetarlo, pero hay muchos enojados con eso que no lo comparten". Las palabras de Federico llegaron después de una ceremonia donde la terna a Mejor Conductora terminó siendo mucho más comentada que varios de los premios principales de la noche. Todo explotó cuando Santiago del Moro abrió el sobre y anunció el triunfo de Wanda. La reacción inmediata en el salón fue un collage de emociones.

Moria Casán, una de las favoritas, sorprendió al aplaudir entre risas y celebrar el resultado con total naturalidad, fiel a su estilo descontracturado. Cerca suyo, Verónica Lozano también acompañó con aplausos y sonrisas desde la mesa de Cortá por Lozano. Georgina Barbarossa, otra de las grandes candidatas por sus más de 30 años en el medio, mantuvo la elegancia pese a quedarse sin premio y recibió el apoyo de sus compañeros de mesa.

Wanda Nara

También aplaudieron Pamela David y Karina Mazzocco, en una escena que buscó mostrar camaradería en medio de la competencia feroz por el prime time. Pero fuera de cámara -o mejor dicho, apenas las cámaras encontraron el lugar indicado- empezó el verdadero show. Yanina Latorre fue una de las más duras. Desde Desayuno Americano, disparó: "Un papelón total, una falta de respeto", y criticó tanto el premio como el discurso de Wanda. "'Yo soy la que entro al canal y saluda desde el primero al último', decía. Lo que corresponde, ma, ¿cómo vas a resaltar eso?", cuestionó.

Después fue todavía más filosa: "No estoy enojada con la que ganó, sino con el que le dio el premio. Entró, lloró diciendo que las mujeres pueden estar en el prime, pero atrasa el mensaje". Incluso abrió otro debate: quién representa realmente a las grandes conductoras de la televisión argentina. "Las mujeres laburan en la tele..., hay más conductoras que hombres en la tele. Georgina se lo merecía por los años que está... ¿Qué va a ser la próxima Susana? Susana no tiene sucesora". Como si faltara algo para completar el combo explosivo, otra reacción se volvió viral en cuestión de minutos: la de Nancy Pazos. Según relataron en LAM, la periodista se levantó indignada tras el triunfo de Wanda y lanzó un seco: "Me voy". La escena fue narrada con ironía por la propia Yanina Latorre: "Se va indignada porque ganó Wanda".