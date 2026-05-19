Lizardo Ponce confesó si entraría a Gran Hermano y mencionó a Franco Poggio: "Nunca digas nunca"

Lizardo Ponce llegó a la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 como parte del equipo de Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre nominado en la terna de Interés General.

Si bien el galardón finalmente fue para LAM, en la previa el panelista se mostró entusiasmado por formar parte del evento y, sobre todo, de un ciclo que según aseguró le dio muchísimo: "Sobre todo compartir la mesa con Yanina Latorre y todo el equipo de SQP, que el año pasado la rompimos. Siento que va a haber una mesa donde va a haber mucho chisme", dijo en diálogo con BigBang sobre las expectativas de la noche.

Lizardo Ponce en la previa de los Martín Fierro 2026

Durante la charla, el medio recordó que cuando su novio, Franco Poggio, salió de Gran Hermano, había hablado públicamente de su historia de amor: "De hecho está arriba esperándome. Me acompañó, vinimos temprano. Más allá de que son situaciones y momentos que disfruto mucho porque toda mi vida vi estos premios y estos eventos, estar acá para mí es un gran sueño", contó Lizardo.

Además, confesó que, aunque disfruta cada paso en este tipo de ceremonias, también le generan ansiedad y nervios: "Contar con su apoyo es algo de fierro", dijo sobre lo compañero que es su pareja. El creador de contenido destacó el acompañamiento de su pareja y reveló que, aunque Franco no quiso asistir a la ceremonia oficial, sí planeaban ir juntos al after que se realiza después del evento.

Entre confesiones, BigBang le consultó qué proyecto televisivo jamás aceptaría hacer y su respuesta fue inmediata: "Uno que vaya muy a la mañana", dijo entre risas, admitiendo que le cuesta muchísimo levantarse temprano. "Más ahora que estoy con insomnio de vuelta", agregó.

Cuando se le preguntó si se animaría a participar de la casa más famosa del país, no descartó la posibilidad: "Nunca digas nunca con Gran Hermano, porque Franco muchas veces dijo 'ni en pedo' y ahí terminó. A mí me divierte mucho el programa, lo amo, y es una experiencia que en algún momento me gustaría vivir. Pero ya me saqué las ganas con The Challenge, que fue un reality de Telefe". Así, Lizardo Ponce pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro 2026, habló de su relación con Franco Poggio y dejó abierta la puerta a una futura participación en el reality más famoso del país.