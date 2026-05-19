"Me quedé sin papá": el desgarrador testimonio de Jana Maradona sacudió el juicio por la muerte de Diego

La voz se le quebró varias veces. Lloró, hizo pausas largas y por momentos pareció volver a aquel 25 de noviembre de 2020 en el que, según relató ante el tribunal, escuchó por radio la noticia que le partió la vida para siempre. "Me quedé sin papá. Esas son las consecuencias", dijo Jana Maradona en una de las declaraciones más dramáticas desde que comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro estuvo atravesada por la emoción, los cruces entre las partes y una tensión creciente alrededor del rol de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa.

Jana Maradona

Pero todo quedó eclipsado cuando Jana empezó a reconstruir, entre lágrimas, los últimos días de vida de su padre. "Yo estaba yendo, sabía que Gianinna también. En el medio del viaje me escribe el papá de una amiga dándome las condolencias, pero no le di bola porque algunas veces lo habían dicho en la tele y era mentira", recordó sobre aquella mañana en la que se dirigía a la casa del country San Andrés, en Tigre, donde Diego cumplía la internación domiciliaria.

El relato se volvió todavía más duro segundos después: "Después me manda mensaje mi primo Johny que había estado con él en esos días y me dijo que mi papá había entrado en paro. Yo tampoco entendía qué era entrar en paro". Entonces llegó la escena que congeló la sala. "El señor que me estaba llevando tenía la radio, en la esquina de la casa de mi papá escucho en la radio la noticia de la muerte de mi papá", contó quebrada.

Al llegar a la vivienda, Jana describió un clima devastador. "Había mucha gente, me encuentro con el de seguridad, la cocinera, me abrazan. En un momento entro a la habitación, mi papá estaba acostado, ya estaban mis hermanas y cuando me encuentro con los médicos me dicen 'hicimos lo mejor que pudimos, tu papá no resistió'. No sé qué es lo que no resistió". La hija del Diez también relató cómo encontró el cuerpo de su padre durante la despedida íntima: "Después de enterarme la noticia yo entré a la casa para despedirme. Lo vi hinchado. No sé cuánto más hinchado que el miércoles anterior, pero seguía la misma línea, muy hinchado. Los párpados, las manos".

Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Lepoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Durante buena parte de su declaración, Jana reconstruyó el deterioro físico que observó en Diego durante noviembre de 2020. Recordó que el 13 de noviembre lo había visto "emocionalmente alegre, estable, normal", pero que cinco días después ya tenía "los pies hinchados, los párpados también, la voz medio ronca". "Pensé que era porque estaba dormido", explicó.

En otro tramo de la audiencia, apuntó directamente a las decisiones médicas tomadas tras la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. Jana recordó una reunión junto a Dalma, Gianinna, Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y autoridades del sanatorio donde se discutieron dos caminos posibles: una clínica de rehabilitación o la internación domiciliaria. "Luque nos empieza a contar que era demencial esta opción porque, por un lado mi papá no iba a querer, por el otro ellos se iban a querer promocionar con la clínica, y que teníamos una sola bala y la teníamos que usar bien y la mejor opción era una internación domiciliaria", declaró.

Y agregó: "Íbamos a tener el control de los médicos, iba a estar atendido 24/7, como una clínica de rehabilitación pero más amigable para mi papá". La joven reconoció que avaló aquella decisión porque confió plenamente en los profesionales. "Sentí que era la mejor decisión porque los profesionales sabían más que yo en los temas que se estaban tratando y confié en su criterio".

También defendió el vínculo que Diego mantenía con Luque, pese a que hoy el neurocirujano está acusado de homicidio simple con dolo eventual y enfrenta una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión. "Luque era un médico de confianza para mi papá. Era un médico que iba más allá del control de la salud. Mi papá se reía con él, pateaban la pelota en el patio, un vínculo humano más allá de lo profesional", recordó.

Leopoldo Luque

Sin embargo, la audiencia también dejó expuesta otra cara de la relación. El abogado Fernando Burlando exhibió un chat entre Luque y el ex asistente Maximiliano Pomargo donde calificaban a Jana de "pelotuda" y "retrasada", una revelación que generó fuerte impacto en la sala. La jornada ya había comenzado envuelta en tensión. Antes del inicio de la declaración de Jana, el abogado querellante Eduardo Ramírez pidió que Luque dejara de declarar sistemáticamente durante el juicio, al considerar que sus intervenciones entorpecen el proceso y funcionan como "alegatos encubiertos".

La fiscalía respaldó parcialmente el planteo. "Hay una interrupción sistemática de nuestro labor. Estamos en nuestra etapa de interrogatorio y Luque y su defensa están alterando el orden procesal", cuestionaron los fiscales. Francisco Oneto, abogado de Luque, calificó el pedido como "improcedente" y defendió el derecho de los imputados a declarar cuantas veces quieran. "Que el imputado se ponga a refutar a los testigos no está prohibido y lo que no está prohibido está permitido, dice la ley", lanzó.

Piden justicia para esclarecer la muerte de Diego Maradona

Finalmente, el tribunal resolvió permitir que Luque continúe declarando, aunque bajo ciertas condiciones. "A fin de asegurar el orden del debate, se mantiene que los imputados puedan declarar libremente y tal como el tribunal lo organice", sostuvo el juez Gaig. Pero más allá de las discusiones jurídicas, la escena que quedó flotando en la sala fue otra: la de Jana llorando frente a los jueces mientras intentaba entender qué pasó en los últimos días de vida de su padre. "Yo lo defendía a Luque porque creía que era un profesional bueno", admitió. Y después volvió a la frase que resumió todo el dolor de la audiencia: "Me quedé sin papá".