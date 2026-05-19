La reacción de la esposa de Maxi López a su serie con Wanda Nara: ironía, apoyo y una frase letal

Cuando de alfombras rojas se trata, Maxi López nunca pasa desapercibido, y los Martín Fierro no fueron la excepción. El ex futbolista llegó con un look impecable, habló de todo y no esquivó ningún tema: desde la llegada de su mujer al país hasta la serie vertical que grabó junto a Wanda Nara.

En los últimos días se supo que Daniela Christiansson ya aterrizó en Buenos Aires. La sueca dejó Europa para acompañar a Maxi en esta nueva etapa, donde gracias a la buena relación que logró construir con Wanda puede compartir mucho más tiempo con sus hijos adolescentes.

Maxi López en la alfombra roja de los Martín Fierro

" Casi no vengo, quería estar en casa con los gorditos , pero bueno, era justo estar acá y ver a los chicos de MasterChef. Me lo pidió Telefe, así que disfruto un ratito y me voy para casa", arrancó diciendo Maxi. Y es que Daniela no llegó sola: también desembarcaron en el país los dos hijos más chicos que tiene con el ex delantero.

Consultado sobre qué piensa su mujer de la serie vertical que grabó para Telefe junto a Wanda, López no dudó: "Bien, me bancó mucho. Obviamente, cada proyecto que me sale lo charlamos y ella me apoya en todos", aseguró.

Además, BigBang le preguntó si Daniela ya había visto los primeros capítulos. "Vamos viendo los que va largando Telefe", respondió entre risas.

Pero la frase más picante llegó después, cuando se le consultó qué le dijo la sueca tras verlo actuar: " Gran actor ", dijo Maxi con ironía, dejando en claro que hubo chicana puertas adentro. Aunque enseguida se puso serio: "Hablando en serio, ella me apoya en todo, es mi sostén, me hace bien y vamos a seguir viendo los próximos capítulos porque yo tampoco vi cómo terminan".