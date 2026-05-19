De los operativos para un reel a las caras largas: los secretos de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

El lunes, el mundo de la televisión se vistió de gala una vez más para los Martín Fierro 2026. Lo que prometía ser una noche de celebración terminó teniendo de todo: tensión, egos desfilando más que los famosos, asistentes corriendo de un lado a otro y divas que claramente no pensaban caminar la alfombra roja sin un operativo de producción digno de un videoclip internacional.

BigBang estuvo presente para mostrar todo eso que las cámaras oficiales prefirieron esquivar para que la fiesta no quedara tan "desprolija". Porque una cosa es el glamour televisado y otra muy distinta es la trastienda donde todos quieren cámara, protagonismo y, si se puede, un reel viral.

La alfombra roja de los Martín Fierro

La alfombra roja fue conducida por Iván de Pineda, China Ansa, Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez, todos con looks acordes a la ocasión y sonrisas televisivas bien ensayadas. Para el streaming estuvieron Lucila "La Tora" Villar y Diego Poggi, dos figuras de Telefe que parecían más concentradas en que todo salga prolijo para redes que en disfrutar la noche.

La Tora no dio notas bajo la excusa de que "estaba trabajando". Eso sí, cuando las cámaras se apagaban, la simpatía también parecía tomarse un recreo . Entre bache y bache posó para su fotógrafo personal y grabó el reel obligatorio que, obviamente, horas después apareció en Instagram como si hubiera sido espontáneo.

Aunque eligió un look elegante, varias veces se la vio acomodándose la parte del pecho. ¿Incomodidad, miedo a un accidente o simplemente chequeando que todo siguiera en su lugar? Misterios de la alfombra roja.

Una de las primeras en llegar fue Julieta Poggio que se apropió de la pasarela con un diseño de Pucheta Paz. Vestido ajustadísimo, falda llena de volados y detalles que parecían hojas saliendo desde abajo.

La influencer llegó con un séquito tan grande que por momentos parecía que aterrizaba una estrella de Hollywood y no una ex participante de Gran Hermano. Angie Landaburu quedó literalmente frenada porque el operativo no permitía que nadie avanzara por la alfombra. Mientras esperaba, intentó dar notas, pero nadie quería perderse la performance completa de Juli.

La mediática estaba acompañada por el mismísimo Pucheta, dos personas encargadas de sostener la cola del vestido, un camarógrafo, un fotógrafo y otras personas sujetando luces para iluminarla. Todo eso... ¿por un reel de 20 segundos con música trendy?

Otra que llegó con producción de alto nivel fue Moria Casán. Cada vez que posaba, los estilistas corrían detrás acomodando el diseño blanco con volados para que tuviera el volumen "correcto". Porque claramente La One no iba a permitir que un mal pliegue le arruinara el momento.

Moria además apareció acompañada por su nieto Dante Della Paolera, hijo de Sofía Gala y Diego Tuñón , quien demostró que el ADN mediático se hereda. Con traje negro y anteojos de sol, posó como si hubiera nacido arriba de una alfombra roja. Cámara que veía, cámara que conquistaba.

Victoria Xipolitakis también llegó escoltada por parte del equipo de Pucheta. Solo dos asistentes esta vez, pero suficientes para dejar claro el sello de pertenencia: vestidos de negro para no llamar la atención, aunque las remeras con el logo de Pucheta Paz gritaban exactamente lo contrario.

Con el correr de las horas empezaron los momentos incómodos. Diego Brancatelli y su esposa posaron para las fotos, dieron algunas notas rápidas y quisieron escapar antes de que aparecieran preguntas incómodas. Ella intentó acercarse a medios como Paparazzi, Infobae y BigBang , pero cuando Brancatelli vio los micrófonos activó modo guardaespaldas: le dijo que no y se la llevó .

La salida fue tan rápida que parecía una evacuación. ¿De qué no quería hablar Brancatelli? ¿De los famosos sobres que le adjudican o de aquella vieja polémica por infidelidad que cada tanto vuelve a salir a la luz?

Otro momento de tensión lo protagonizó Gimena Accardi. Siempre sonriente, sí, pero claramente no le gustó nada que le pisaran el vestido.

La actriz estaba mostrando el look cuando un hombre no vio la cola del diseño y la pisó. Automáticamente cambió la cara, lo buscó con la mirada y soltó un: "Se veía, eh", acompañado de una sonrisa diplomática apenas notó que todas las cámaras la estaban enfocando.

Si de polémicas hablamos, días antes de los Martín Fierro ya se comentaba que la mesa de MasterChef estaría dividida porque Ian Lucas no quería compartir mesa con Evangelina Anderson.

El romance entre ambos duró menos que una historia de Instagram y terminó peor, sobre todo por algunos ninguneos públicos de Evangelina que no habrían caído nada bien. Y claro, el morbo estaba servido: ambos coincidieron en la alfombra roja separados por apenas unos metros.

Majo Martino intentó generar el encuentro televisivo del año y fue a buscar a Evangelina para dejar registrado que "todo estaba bien". La modelo aceptó caminar unos pasos hasta que entendió hacia dónde iba la situación y decidió frenar antes del papelón en vivo.

Aunque se la notó algo incómoda, recuperó rápido la sonrisa mediática y habló con BigBang : "No sé, cuando entre lo pispeo y después te cuento", dijo haciéndose la desentendida sobre la división de mesas. Sobre Ian Lucas eligió la técnica favorita de los famosos: fingir demencia. "No lo vi todavía. Está todo bien, porque va a estar todo mal". Traducción: está todo mal .

El amor también necesitó cámara

No todo fue tensión. También hubo parejas que aprovecharon la alfombra roja como sesión romántica. Fede Bal llegó junto a Evelyn Botto, ambos combinados en negro y posando como catálogo de sastrería premium.

La Joaqui y Luck Ra derritieron la pasarela con complicidad y besitos estratégicos, desmintiendo así los rumores de separación que habían explotado en TikTok por unas indirectas bastante sospechosas.

Benjamín Vicuña también pasó de la mano con Anita Espasandin. Otra pareja que mostró amor y cero ganas de hablar demasiado con la prensa fue la de Ángela Torres y Marcos Giles.

Wanda Nara llegó a los Martín Fierro con sus hijas

Natalie Weber llegó junto a Mauro Zárate y, aunque él no pertenece al mundo televisivo, acompañó igual. Lo mismo hizo Luis Petri con Cristina Pérez. "Te amo", se le escapó a ella mientras posaban.

Para coronar la alfombra roja de los Martín Fierro 2026, Wanda Nara llegó acompañada por sus hijas, Francesca Icardi e Isabella Icardi. Con un look imposible de ignorar, la Bad Bitch desfiló como si la alfombra fuera directamente suya. Porque si algo sabe hacer Wanda, además de generar titulares, es convertir cualquier aparición en un show propio.