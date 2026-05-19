Lizy Tagliani reveló cómo reacciona su hijo Tati cuando la paran en la calle: "No lo presionamos"

La alfombra roja de los Martín Fierro es la excusa perfecta para lookearse como nunca antes. En este contexto, Lizy Tagliani se sumó al furor por los lunares con un vestido blanco de estampado polka dot negro. Además, llevó un saco corto satinado al tono por encima.

La mediática no tenía muchas ganas de hablar con los medios, aunque sabe perfectamente que, cuando asiste a un evento de tal magnitud, debe dedicarle algunos minutos a la prensa. "Que sea cortita", aclaraba antes de empezar una nota.

Lizy Tagliani antes de salir a la alfombra roja de los Martín Fierro

BigBang consultó por las expectativas de la noche y no fue muy entusiasta: "Ninguna, cero", respondió, y aclaró que solo había ido a comer y disfrutar. Spoiler: finalmente terminó llevándose el premio en la terna "Mejor Programa Musical" por La Peña de Morfi.

Minutos antes, había comentado en otro medio que la idea era presentar públicamente a su hijo en la alfombra roja de los Martín Fierro, pero el pequeño no quiso asistir, así que decidieron no insistirle: "No sabemos, capaz si venía sí, pero no lo presionamos. Cuando él quiera, lo mostraremos", respondió cuando se le preguntó si cree que al nene le va a gustar el mundo mediático.