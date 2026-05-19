Victoria Villarruel le tiró todo su veneno a Adorni: "Estamos esperando su declaración jurada"

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este martes 19 de mayo la ciudad de Rosario para rendir homenaje a su papá, quien murió hace cinco años. Sin embargo, lo que prometía ser un día de duelo y emoción, terminó convirtiéndose en un escenario para declaraciones que, sin duda, generarán una exploción dentro del Gobierno de Javier Milei.

Villarruel, quien preside el Senado de la Nación, dejó claro tajantemente que no está dispuesta a involucrarse en las disputas internas que sacuden al oficialismo del que ella dejó de ser parte: "Yo no participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas", afirmó con contundencia.

El mensaje de Villarruel para su padre a cinco años de su fallecimiento

La vicepresidenta también aprovechó el momento para destacar su gestión en la Cámara alta: "No tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado de la Nación y ahorrar el dinero de los argentinos. Hemos ahorrado 27 mil millones de pesos en la gestión que tenemos en el Senado y eso es muy importante en estos momentos en los cuales se le pide un esfuerzo a la sociedad ", expresó pasivo agresiva en torno al discurso presidencial de Javier Milei que no busca más que ajustar los bolsillos de los y las argentinas.

Sin embargo, lo más picante llegó al abordar el caso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y mano derecha de Milei, quien enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Consultada sobre este tema, Villarruel contestó viborescamente y lanzó su veneno al corazón del oficialismo de las fuerzas del cielo: " Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni ".

💣BOMBA: VILLARRUEL SE HARTÓ Y PRENDIÓ FUEGO AL GOBIERNO



📢 "ESTAMOS TODOS ESPERANDO LA DECLARACIÓN JURADA DE ADORNI" pic.twitter.com/XcRiMBZBR2 — Revolución Popular (@RPN_Oficial) May 19, 2026