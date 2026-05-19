Nicolás Occhiato explicó por qué no quiere volver al Bailando: ¿Traición a Tinelli?

De los más esperados de la noche de los Martín Fierro, Nicolás Occhiato llegó casi al final de la alfombra roja, pero su compañía estuvo a la altura de la expectativa: de la mano de Flor Jazmín Peña, la pareja se robó todas las miradas.

Ambos apostaron al negro para la gala. Él eligió un clásico esmoquin con solapas de raso, camisa blanca y moño. Ella, en cambio, deslumbró con un vestido translúcido de encaje floral y escote halter cruzado.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña en la alfombra roja de los Martín Fierro

En la previa de la ceremonia, Nico habló con BigBang y reveló si volvería al Bailando por un Sueño, luego de que Marcelo Tinelli expresara sus ganas de hacer una última temporada estelar para cerrar una era de la televisión. " La verdad que no. No sé si estoy para bailar, estoy muy duro ", respondió entre risas, descartando su regreso a la pista.

Aunque el creador de Luzu TV no quiere saber nada con las coreografías ni con las eternas jornadas de ensayo que años atrás lo llevaron a consagrarse campeón, sí dejó abierta la puerta para acompañar el proyecto desde otro lugar: "Acompañar desde algún lugar lo haré porque lo quiero mucho y nos potenció muchísimo", aseguró.

Cabe recordar que Nicolás Occhiato participó de distintos proyectos televisivos, como Combate y campañas publicitarias, pero fue su paso por el Bailando el que terminó de catapultarlo a la fama. Allí, además de levantar el trofeo, conoció a su actual pareja.