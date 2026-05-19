Nicolás Occhiato explicó por qué no quiere volver al Bailando: ¿Traición a Tinelli?

por Jimena Báez19 Mayo de 2026 14:27
De los más esperados de la noche de los Martín Fierro, Nicolás Occhiato llegó casi al final de la alfombra roja, pero su compañía estuvo a la altura de la expectativa: de la mano de Flor Jazmín Peña, la pareja se robó todas las miradas.
Ambos apostaron al negro para la gala. Él eligió un clásico esmoquin con solapas de raso, camisa blanca y moño. Ella, en cambio, deslumbró con un vestido translúcido de encaje floral y escote halter cruzado.
En la previa de la ceremonia, Nico habló con BigBang y reveló si volvería al Bailando por un Sueño, luego de que Marcelo Tinelli expresara sus ganas de hacer una última temporada estelar para cerrar una era de la televisión. "La verdad que no. No sé si estoy para bailar, estoy muy duro", respondió entre risas, descartando su regreso a la pista.
Aunque el creador de Luzu TV no quiere saber nada con las coreografías ni con las eternas jornadas de ensayo que años atrás lo llevaron a consagrarse campeón, sí dejó abierta la puerta para acompañar el proyecto desde otro lugar: "Acompañar desde algún lugar lo haré porque lo quiero mucho y nos potenció muchísimo", aseguró.
Cabe recordar que Nicolás Occhiato participó de distintos proyectos televisivos, como Combate y campañas publicitarias, pero fue su paso por el Bailando el que terminó de catapultarlo a la fama. Allí, además de levantar el trofeo, conoció a su actual pareja.
Sin embargo, ante la insistencia de BigBang para que reconsiderara su postura, volvió a negarse. Incluso, Nicolás Occhiato descartó aceptar aunque Flor Jazmín Peña —bailarina profesional— fuera nuevamente su compañera en la pista. "La perjudico", soltó divertido. Rápidamente, ella salió al cruce para defenderlo: "Jamás, jamás me perjudicarías".