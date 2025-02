Esteban Trebucq confesó lo inesperado después de insultar a Lali Espósito: "La banco"

"En este en este punto la banco a la Lali Espósito", dijo el periodista Esteban Trebucq, fiel entrevistador del presidente Javier Milei y uno de los profesionales de la comunicación que apuntó directamente a la cantante llamándola con el apodo de "Lali depósito", un chiste interno de La Libertad Avanza con la que se descalificó a la artista después de un chat en el que ella calificó la victoria del libertario como "peligrosa y triste".

Meses después de la catarata de hate que fundó y avivó Milei con ese apodo y en connivencia de periodistas como Jonatan Viale y el mismo Trebucq, éste último, confesó que le pidió perdón y hasta confesó que no le gustó el modo en el que se refirió a la cantante que fue atacada duramente desde que asumió el poder el sector libertario.

Milei junto a Trebucq

"¿En qué sentido?", preguntaron al unísono los periodistas de espectáculo Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa que lo tuvieron de invitado en su programa de Bondi. "Porque se la juegan. Se la juegan. Dicen, 'no, no me gusta este gobierno'. Está bien, está buenísimo. Que se banquen después lo que le digan también el resto de los civiles, por supuesto ", dijo Trebuquc.

Al mismo tiempo, explicó: "La descalificación no me gusta. A mí el tema de 'Lali depósito' no me gusta", dijo y contó que durante una entrevista, calificó a Lali como "depósito" aunque luego tuvo que retractarse: " Yo cometí un error y le pedí disculpas porque le pregunté al presidente ".

Lali Espósito

Orgulloso, Ochoa hizo hincapié en que lo criticó severamente luego de la agresión pero al periodista libertario no se le movió el amperímetro: "Criticame por lo que quieras, Pepe, además hiciste bien en criticarme", dijo entre risas.

Además, se justificó sobre el accionar que tuvo con la artista pop: "Yo le pregunté al presidente -porque era noticia que Lali había estado en el balcón de la marcha- yo lo entrevisto el lunes, tenía recontra actualidad la pregunta. Eh, yo en vez de preguntarle por Lali Espósito, hablando en forma atolondrada como soy, dije 'Lali depósito'. Bueno, entonces él contesta 'Lali depósito'", recordó.

Esteban Trebucq

En la misma línea, explicó: "Yo ahí le pedí disculpa a ella porque es incorrecto lo dije, está está muy mal lo que dije, le pedí disculpas y él después dice Lali depósito . Pero ahí ya no es tema mío", dijo despegándose del tema".

Esteban Trebucq quedó en evidencia por los insultos a Lali Espósito y confesó que debió pedirle disculpas, algo totalmente equidistante a su jefe político Javier Milei que no sólo sube la apuesta en cuanto a agresiones a la cantante sino que suma cada vez más artistas a su "lista negra" entre la que ya está también María Becerra.