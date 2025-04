"Esto es durísimo": la angustia y el dolor de Pachu, Carna y Gonal por la muerte de Toti Ciliberto

La risa en la televisión argentina se vistió de luto. Salvador Maximino Ciliberto, el inolvidable "Toti", falleció a los 63 años, dejando un vacío imposible de llenar en el corazón de sus amigos, colegas y de todos aquellos que crecieron con su humor. Su partida, repentina e inesperada, sacudió el alma de quienes lo conocieron en la vida y en la pantalla. Larry de Clay, uno de sus compañeros inseparables en los días gloriosos de VideoMatch, fue quien confirmó la noticia con un dolor que se hizo eco en las redes y en el mundo del espectáculo. "Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Vuela alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida", expresó conmovido.

La conmoción se extendió rápidamente entre sus colegas. "Es un día muy triste. Nosotros éramos compañeros de muchos años desde aquel viejo VideoMatch y seguimos siendo amigos", recordó Pachu Peña, notablemente afectado. "El domingo habíamos hablado por el grupo que tenemos con Sergio Gonal, Carna, Larry... Estaba bien, de buen humor, como siempre. Y después me entero que se desmayó en la ducha y que ya no estaba. No lo esperábamos", dijo, angustiado.

Carna Crivelli, entre lágrimas, también rememoró los últimos momentos de su querido amigo. "Hablé con él. Estaba bien. Estábamos tratando de conseguir una ambulancia para trasladarlo, pero al final quedó internado donde estaba. Pensé que todo iba a estar bien. Y de repente, me despierto con la noticia... No lo puedo creer. Verlo a Toti, ahora, con las imágenes que están poniendo ustedes y todo, de recordar todas las cosas que hizo buenas, un gran tipo, tremendamente gran tipo, muy preocupado por sus amigos, un tipo que estaba a la orden siempre y que se vaya de esta manera para nosotros es durísimo. Sinceramente es durísimo".

Sergio Gonal se sumó al pesar de sus compañeros. "Uno nunca está preparado para algo así. Uno sabe que la vida va pasando, sabe que nos vamos poniendo grandes, sabe que el cuerpo digamos es una máquina que va teniendo su descanse pero nunca espera eso", manifestó en diálogo con C5N. Y agregó: "Anoche hablé con Débora, su ex mujer, y me dijo que iba a quedar internado para hacerse estudios. Y hoy a la mañana me desperté con esto. No puedo asimilarlo". El actual gerente artístico de América TV y quien fuera su primer productor, Pablo "Chato" Prada, también compartió su dolor. "El gordito se fue, lamentablemente", dijo.

Y continuó: "Era la persona más buena del mundo. Un artista impresionante, pero, sobre todo, una gran persona. Era el alma mater de todo el equipo del viejo VideoMatch. Siempre te llamaba para un 31 de diciembre, para la Navidad, para tu cumpleaños, se acordaba absolutamente de todo. Era ese amigo que nunca te dejaba solo". Ciliberto dejó una huella imborrable en el humor argentino. Su personaje de "Riquelme", el paraguayo entrañable que hizo reír a miles, quedó en la memoria colectiva. "Los paraguayos lo adoraban porque lo hacía con respeto y amor. Fue un suceso. Un ser extraordinario", destacó "El Chato" Prada.

Toti Ciliberto nació el 25 de mayo de 1961 en Buenos Aires

Con su partida, la televisión argentina pierde a uno de sus más entrañables humoristas, pero el recuerdo de su sonrisa seguirá vivo en quienes disfrutaron de su talento y en aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo. Su familia, amigos y seguidores lloran su pérdida, pero también celebran la vida de un hombre que hizo de la risa su bandera y de la amistad su legado más preciado. Hasta siempre, Toti.