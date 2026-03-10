Estrena el documental "Lêgerîn, en busca de Alina": mujer, vida y libertad en el corazón de una revolución

El cine tiene la capacidad de narrar historias que trascienden fronteras, que cuestionan perspectivas impuestas y que invitan a mirar el mundo desde otros ojos. Lêgerîn, en busca de Alina, documental dirigido por Laura Vasquez, es uno de esos relatos. Con una sensibilidad y un compromiso inquebrantable con las luchas colectivas, esta obra sumerge a les espectadores en la historia de Alina Sánchez, una argentina que se convirtió en Lêgerîn al cruzar el océano para unirse a la revolución de las mujeres kurdas en Medio Oriente.

BigBang tuvo una profunda charla con la directora donde queda claro que este proyecto es una invitación a reflexionar sobre el poder transformador de las mujeres y la fuerza del trabajo colectivo. Laura, quien tiene una trayectoria sólida en el cine documental enfocado en revoluciones y procesos internacionales, recibió la propuesta de dirigir esta obra: "Valeria Roig (en asociación de producción con Nûjiyan Film Production & Alandar producciones) me propuso dirigirlo porque conocía mi trabajo y mi interés por los procesos revolucionarios y de género", cuenta Laura.

Lêgerîn, en busca de Alina

El guion ya estaba avanzado, gracias a Paula Bartolomé y Marcela Marcolini que se sumaron al trabajo de Alejandra Marino, productora de Alandar Producciones. Emilia Erbetta también había aportado una sólida base de investigación con una nota publicada en 2018 sobre la muerte de Alina.

Pero, lo que más impactó a Laura fue descubrir la profundidad y riqueza de la revolución kurda, liderada por mujeres desde hace más de cuatro décadas: "En general, la mirada más eurocéntrica y occidental que se tiene de Medio Oriente sobre la mujer la muestra como alguien que no tiene agenda política, tapada literalmente. Y había una revolución donde el centro del cuestionamiento civilizatorio tenía que ver con el patriarcado", reflexiona Laura.

María Laura Vasquez, directora de Lêgerîn, en busca de Alina

Este documental rompe con los estereotipos impuestos por Occidente sobre las mujeres en Medio Oriente, quienes muchas veces son vistas como víctimas pasivas y desprovistas de agencia política. En cambio, las mujeres kurdas se revelan como las protagonistas de una lucha que desafía el patriarcado y propone un modelo alternativo de sociedad basado en los valores de igualdad y justicia social.

La historia de Alina es profundamente conmovedora. Una chica como cualquiera nacida en San Martín de los Andes, criada en Córdoba, que desde su adolescencia buscó espacios para construir un mundo más justo: "Alina es como una especie de Che Guevara mujer en el Medio Oriente", dice Laura con admiración.

Su viaje la llevó por América Latina, pasando por Cuba y Chiapas, hasta llegar a Kurdistán, donde encontró su lugar en la lucha revolucionaria: "Paradójicamente teníamos muchos puntos en común en los espacios que recorrió; yo también estudié en Cuba y estuve en Chiapas", confiesa Laura, quien encontró en esta historia un reflejo de sus propias búsquedas personales y profesionales.

Sin embargo, llevar esta historia al cine no fue tarea sencilla. El documental se realizó entre Argentina y el territorio kurdo de Rojava, en Siria, bajo condiciones extremadamente difíciles debido al contexto bélico: "Era bien complicado primero por la conectividad porque Rojava es un territorio asediado por la guerra", explica Laura. Además, las diferencias lingüísticas añadieron otro nivel de complejidad: "Cuando lograbamos la conectividad, era una doble traducción: español-inglés, inglés-kurdo, kurdo-inglés, inglés-español", pero, a pesar de estos desafíos técnicos y logísticos, el equipo logró construir un relato colectivo que honra tanto la memoria de Alina como la lucha de las mujeres kurdas.

Lêgerîn, en busca de Alina

El enfoque colectivo fue fundamental para el desarrollo del proyecto: "Creo que la película apela al deseo de construcción colectiva que Alina quería y desarrollaba", destaca Laura. Este espíritu colaborativo se refleja no solo en la forma en que se realizó el documental, sino también en su narrativa: los relatos de terceros permiten al espectador descubrir a Alina poco a poco , como si estuviera reconstruyendo su historia junto al equipo detrás de cámaras.

En el contexto actual de guerra en Medio Oriente, Lêgerîn, en busca de Alina adquiere una urgencia renovada. La ciudad de Rojava sigue bajo asedio, y el lema "Mujer, Vida y Libertad" resuena con más fuerza que nunca. Laura no oculta su postura política ante las invasiones lideradas por potencias como Estados Unidos e Israel ni ante las posturas belicistas de líderes como Donald Trump y Javier Milei: "Me parece que lo que se está haciendo en relación a la invasión a Irán es una barbaridad... Ha aparecido un gendarme mundial como es Trump y es muy terrorífico cómo el mundo no tiene vacunas ante esta situación".

Lêgerîn, en busca de Alina

El documental visibiliza estas injusticias pero también cuestiona las narrativas occidentales que justifican invasiones bajo el pretexto de "salvar" a las mujeres oprimidas: "Es interesante que podamos ser una película que pueda poner en cuestión esta situación", afirma Laura convencida.

El estreno del documental este 19 de marzo coincide con un aniversario doloroso: ocho años desde la trágica muerte de Alina Sánchez. Sin embargo, lejos de ser un relato victimista, esta obra celebra su vida y su compromiso con un mundo mejor. "Alina fue muy feliz dentro de ese proceso", asegura Laura. Y esa felicidad colectiva es uno de los mensajes más poderosos del filme: pensar un mundo mejor no solo como posibilidad, sino como necesidad urgente.

Lêgerîn, en busca de Alina

Lêgerîn, en busca de Alina es un verdadero homenaje a todas las mujeres que luchan por transformar sus realidades y construir horizontes compartidos. Es un recordatorio de que las revoluciones son políticas y feministas. Mujer, Vida y Libertad son palabras que nombran una lucha y son los principios para imaginar un futuro más justo y digno para todas y todos.