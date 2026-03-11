Reproches, acusaciones y lágrimas: el ex de Luana activó el "Derecho a Réplica", la enfrentó en vivo y ella estalló contra GH

La casa de Gran Hermano vivió una de sus noches más explosivas con el estreno del "Derecho a Réplica", una herramienta inédita en el reality argentino que permite que personas del "afuera" respondan a lo que los participantes dicen dentro del juego. Y la primera en enfrentarlo fue Luana Fernández, protagonista de un cruce cargado de tensión con su exnovio Lucas. El conflicto venía gestándose desde días antes, cuando la participante decidió terminar su relación durante una transmisión dentro de la casa.

En ese momento explicó que prefería cortar el vínculo porque "no quería pensar en lo que él hiciese sin ella presente", una frase que generó polémica entre los fanáticos del programa y también fuera de la casa. Ante esa situación, la producción del reality decidió activar el nuevo recurso del formato: el "Derecho a Réplica". La sorpresa llegó cuando Luana ingresó al SUM creyendo que enfrentaría una dinámica del juego y, de repente, apareció la imagen de Lucas en la pantalla.

El joven no tardó en marcar el tono del encuentro. "Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas", arrancó. El reproche siguió con dureza y sin rodeos. "Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera", lanzó.

Y siguió: "Y el segundo, que no te querías sentir mal si te llegaba a pasar algo en la casa". Lejos de bajar el tono, Lucas redobló la apuesta con una frase que dejó a la participante completamente descolocada. "Eso no es amor, Luana. Te cagaste en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todas tus locuras... Te ayudé en todos los problemas en los que te has metido", disparó.

Mientras Luana intentaba frenar el nivel de exposición y le pedía que no revelara cuestiones privadas, Lucas siguió avanzando con acusaciones que tensaron aún más la escena. "Vos elegiste hacer público esto. Me humillaste ante un montón de personas... ¿No te acordás cuando vino a entrenarnos el chico ese a casa? ¿Te acordás? Comienza con L... Hace 7 u 8 meses teniendo una vida paralela", aseguró, dejando caer una sospecha que impactó tanto dentro como fuera de la casa.

El cierre fue igual de contundente. "Esto se acabó acá. Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte", remató antes de desaparecer de la pantalla. Tras el duro intercambio, la participante explotó contra la producción del programa y cuestionó el nivel de exposición al que fue sometida. "¿Por qué me expusieron así adelante de todos? ¿Parte del programa es hacerme quedar como una mierda cuando hay cosas internas que nadie tiene por qué saber? No entiendo por qué tienen que mezclar mi vida personal, es algo privado, no para exponer de esa manera", reclamó visiblemente afectada.

Sin embargo, la respuesta de "El Supremo" fue clara y mantuvo firme la lógica del reality. "Tuvo su derecho a réplica, es parte del programa. Y parte del programa también es que, si te querés ir, siempre está esa posibilidad. Las puertas están abiertas para todos", le respondieron desde la producción. La situación dejó a Luana completamente desbordada. En medio de la angustia, la participante incluso deslizó la posibilidad de abandonar el programa, lo que obligó a intervenir al conductor Santiago del Moro.

El conductor ingresó de forma virtual para intentar calmarla y contextualizar lo que había ocurrido. "Hace muchos años que hago este programa y todo el tiempo hablan mal de todos. Así es Gran Hermano, es un programa que despierta pasiones. No vas a ser ni la primera ni la última", le explicó. Además, insistió en que abandonar la competencia no era la mejor decisión. "El que te saca de esa casa es el público, el supremo. Para mí, abandonar esta competencia es un pecado", remarcó.

Luana Fernández

Antes de despedirse, Del Moro dejó un mensaje que generó un gesto inmediato dentro de la casa. "Si estuviera ahí, te daría un abrazo. Lamentablemente, por cuestiones del formato, no puedo, pero abrácenla ustedes", pidió. Sus compañeros no dudaron en acercarse para contenerla, mientras el episodio se convertía en uno de los momentos más impactantes y comentados de la actual edición del reality. El estreno del "Derecho a Réplica", pensado para sumar tensión al juego, terminó demostrando que en la casa más famosa del país la frontera entre estrategia y vida personal puede desdibujarse en cuestión de minutos.