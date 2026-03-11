Guerra en el Golfo: Estados Unidos destruyó buques iraníes en el Estrecho de Ormuz y la tensión global se dispara

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo y explosivo capítulo. El gobierno de Donald Trump anunció que fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron varias embarcaciones iraníes que estaban colocando minas navales en el estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que las fuerzas norteamericanas eliminaron 16 buques minadores vinculados a operaciones navales de Irán.

Según el comunicado oficial, los ataques se realizaron el 10 de marzo con el objetivo de impedir que Teherán continúe desplegando explosivos en la zona. Videos difundidos por el comando militar muestran a varias embarcaciones siendo alcanzadas por proyectiles y explotando en el mar, en medio de una ofensiva que busca neutralizar lo que Washington considera una amenaza directa para la navegación internacional. El escenario del ataque no es un lugar cualquiera. El Estrecho de Ormuz es el corredor marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por allí circula cerca del 20% del petróleo que se consume en el planeta.

Por esa razón, cualquier intento de bloqueo o sabotaje en ese paso marítimo tiene un impacto inmediato en los mercados energéticos globales. La posibilidad de que Irán colocara minas submarinas para frenar el tránsito de petroleros encendió todas las alarmas en Washington y en las principales capitales occidentales. Informes de inteligencia citados por medios internacionales sostienen que Teherán estaba utilizando pequeñas embarcaciones capaces de transportar entre dos y tres minas navales cada una, con el objetivo de sembrarlas en el estrecho y dificultar el paso de buques petroleros.

El mensaje de Donald Trump en sus redes sociales

Antes del ataque, Trump ya había lanzado una advertencia directa a Irán. El mandatario sostuvo que su país respondería con fuerza si se confirmaba la colocación de explosivos en la zona. "Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", advirtió. El presidente estadounidense también dejó abierta una puerta diplomática, aunque con un tono de amenazante ultimátum: si Teherán decide retirar los explosivos del estrecho, dijo, "será un paso gigantesco en la dirección correcta".

Pero el mensaje más duro llegó cuando planteó el escenario de un bloqueo energético: si Irán intenta detener el flujo de petróleo, Estados Unidos responderá con una fuerza mucho mayor. La destrucción de los buques minadores se produce en medio de una escalada militar que involucra a varias potencias y amenaza con extenderse por todo el Medio Oriente. En las últimas horas, el ejército de Israel anunció una nueva ola de ataques a gran escala contra infraestructura iraní y posiciones del grupo Hezbollah en Beirut. Al mismo tiempo, Irán intensificó su ofensiva regional con ataques contra barcos comerciales en el Golfo Pérsico.

También golpeó con drones que impactaron cerca del aeropuerto internacional de Dubái. El conflicto también comienza a tener consecuencias humanitarias cada vez más graves. En Líbano, los bombardeos israelíes ya dejaron más de 500 muertos y alrededor de 700.000 desplazados, según datos locales. Mientras tanto, milicias aliadas a Teherán aseguran haber atacado bases estadounidenses en Irak con misiles y drones, en una campaña que, según sus propios reportes, incluyó cientos de operaciones militares desde el inicio de la guerra.

Con el Estrecho de Ormuz convertido nuevamente en el epicentro de la tensión global, los mercados energéticos permanecen en alerta máxima. Un cierre o bloqueo prolongado del corredor marítimo podría provocar un shock en el suministro mundial de petróleo, disparar los precios del crudo y profundizar una crisis energética internacional. Por ahora, los ataques continúan y las amenazas se multiplican. En el Golfo Pérsico, donde circula gran parte de la energía que mueve al planeta, cada nuevo misil y cada nueva explosión acercan un poco más al mundo a un escenario de guerra abierta de consecuencias imprevisibles.