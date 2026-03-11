Entró al quirófano para mejorar su sonrisa y murió: nuevas revelaciones reavivan la sospecha de mala praxis

La historia de Miguel Ángel Berlini tiene un final tan inesperado como desgarrador. El hombre de 64 años ingresó a una clínica privada del barrio porteño de Belgrano para realizarse una intervención odontológica que, según le habían asegurado, era sencilla. Horas después, salió muerto del quirófano. A casi cuatro meses del hecho ocurrido en la Clínica Robles, nuevas revelaciones surgidas de la autopsia volvieron a sacudir el caso y reforzaron el reclamo de su familia.

Miguel Ángel Berlini entró al quirófano para mejorar su sonrisa y murió

El entorno de la víctima exige saber qué ocurrió realmente durante la operación. La causa judicial tiene imputados por homicidio culposo al cirujano maxilofacial José Miguel Galiano y al cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario del centro médico donde se realizó la intervención el 19 de noviembre de 2025. Berlini, vecino de Villa Adelina, había pasado buena parte de su vida trabajando como pastelero y en los últimos años se desempeñaba como conductor de una aplicación de viajes.

Era un hombre familiero, cercano a sus hijas y preocupado por su imagen. Desde hacía tiempo le incomodaba el estado de sus dientes. Tras consultar en distintos centros, incluso en la Facultad de Odontología, decidió someterse a una cirugía de implantes dentales múltiples. La intervención consistía en colocar implantes cigomáticos, una técnica utilizada para reemplazar varias piezas dentales en una sola operación.

Por el procedimiento, Berlini pagó cerca de 5.000 dólares, suma que incluía la presencia de un anestesiólogo. La mañana del 19 de noviembre llegó a la clínica acompañado por su hermana y sus hijas. Ingresó al quirófano alrededor de las 8 de la mañana y la operación debía terminar cerca del mediodía. Pero nunca volvió a salir. Con el paso de las horas, la familia comenzó a inquietarse. Nadie del equipo médico brindaba información sobre lo que ocurría dentro del quirófano.

La clínica privada del barrio porteño de Belgrano

Primero les dijeron que el procedimiento estaba terminando y que estaban "haciendo un escaneo". Más tarde aseguraron que lo trasladarían a terapia para realizar estudios. Con el tiempo, la familia supo que nada de eso era cierto. Mientras afuera crecía la incertidumbre, dentro del quirófano la situación era crítica. Según la investigación, desde la clínica se realizaron llamados al SAME y a la Policía para pedir asistencia por una emergencia médica.

Sin embargo, la ambulancia fue cancelada minutos después: el paciente había fallecido. Recién cerca de las cinco de la tarde los médicos salieron para informar a la familia que Berlini había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Las primeras conclusiones forenses abrieron nuevas dudas sobre lo ocurrido durante la cirugía. El informe indicó que la vía aérea de Berlini presentaba lesiones severas, con infiltraciones hemorrágicas en la lengua, la faringe y la laringe.

Pero el hallazgo más alarmante fue una laceración traumática de casi cinco centímetros en el esófago. Para los abogados de la familia, ese dato podría ser clave. Según explicó el perito médico forense y abogado querellante Sebastián Alejandro Busso, la hipótesis es que el paciente sufrió una reacción adversa a la sedación y que los médicos intentaron reanimarlo realizando una intubación. El problema, sostiene la querella, es que el procedimiento habría sido realizado de forma incorrecta.

El cirujano maxilofacial José Miguel Galiano

De acuerdo con esa teoría, el tubo habría sido introducido en el esófago en lugar de la tráquea, provocando que el oxígeno ingresara al estómago y a los tejidos del tórax, agravando dramáticamente el cuadro. Durante los allanamientos en la clínica, la policía incautó dos laringoscopios con manchas de sangre, instrumentos utilizados para realizar intubaciones. Para los investigadores, ese detalle podría indicar múltiples intentos fallidos durante la maniobra.

La querella también cuestiona otro punto central: la presunta ausencia de un anestesiólogo durante la intervención, pese a que el servicio había sido pagado por el paciente. Además, la investigación detectó una falta de documentación clave: no existiría una historia clínica completa ni registros detallados del procedimiento, lo que complica reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en el quirófano. La causa está a cargo de la jueza Erica Uhrlandt, del Juzgado Nacional en lo Criminal N°53.

El cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario del centro médico

En su etapa de instrucción, la magistrada busca determinar si hubo negligencia médica. La familia de Berlini fue aceptada recientemente como querellante y solicitó nuevas pericias, entre ellas la designación de un perito anestesiólogo que analice las conclusiones de la autopsia y las maniobras realizadas durante la cirugía. Mientras tanto, los dos médicos imputados continúan trabajando y el centro médico sigue funcionando, aunque el quirófano donde ocurrió la tragedia fue clausurado.