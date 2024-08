"Las pistolas se han silenciado": Noel y Liam Gallagher se reconciliaron y anunciaron el regreso de Oasis

Oasis, la banda nacida en Manchester que marcó historia y una gran etapa cultural en la música del pop, confirmó su regreso a los escenarios después de la violenta pelea de los hermanos Noel y Liam Gallagher que terminó distanciando el grupo hace ya 15 años. Cuenta la leyenda que el 28 de agosto de 2009, previo a una presentación en París, los Gallagher comenzaron a discutir por la marca de ropa, Pretty Green, que utilizaba Liam en los conciertos. Todo ocurrió tras bambalinas y la acalorada discusión no tardó en tornarse violenta cuando -según trascendió- Liam tomó la guitarra de su hermano y comenzó a amenazarlo con ella.

Es oficial: Oasis anunció su regreso a los escenarios

La secuencia concluyó con Liam rompiendo la guitarra favorita de su brother, con la banda cancelando minutos antes su presentación en el festival de rock en Seine en las afueras de París y con Noel anunciando su salida del grupo advirtiendo que se trataba de una decisión definitiva. "Oasis ya no existe", habían sido sus palabras tras pegar el portazo. Desde entonces, ambos siguieron sus carreras como solistas, con Noel explorando un sonido más maduro y Liam manteniendo la esencia de Oasis.

Lo cierto es que a lo largo de estos 15 años, la relación entre los hermanos Gallagher estuvo marcada por constantes enfrentamientos, incluso algunos de ellos sucedieron antes de la formación de Oasis. Sin embargo, el perfil oficial de Oasis en X publicó un enigmático mensaje anunciando algo para el 27 de agosto de 2024 a las 8 a.m., lo que llevó a los fanáticos a especular sobre que haya existido una posible reunión de los hermanos para ponerle punto final a años de separación.

A 15 años de su separación, la banda publicó fechas de conciertos en Reino Unido e Irlanda

La fecha, curiosamente, coincidía no sólo con la fecha de aquella violenta pelea, sino también con el aniversario del álbum debut de la banda, Definitely Maybe, lo que terminó alimentado aún más los rumores de un reencuentro que finalmente terminó siendo confirmado por sus protagonistas. De esta manera, este martes la cuenta oficial de la banda reveló las fechas de los próximos conciertos en Reino Unido e Irlanda bajo la frase "Las pistolas se han silenciado, las estrellas se han alineado, la gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado". Junto al mensaje, publicaron junto a una foto actual de Liam y Noel Gallagher juntos.

Algunos medios dedicados a la música y la cultura popular, como la revista Rolling Stone, señalaron que los hermanos resolvieron sus diferencias y que su regreso estaría directamente vinculado a una serie de conciertos en el Reino Unido, incluyendo un histórico tour de 10 noches en el Estadio de Wembley, lo que rompería el récord de Taylor Swift de ocho noches consecutivas en ese lugar. Durante el Festival de Reading, los rumores de una reunión se intensificaron, y aunque Liam negó saber algo al respecto, sus comentarios ambiguos habían dejado abierta la posibilidad que, dado el anuncio de la banda, su reconciliación con su hermano es un hecho.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, enemistados históricamente, pusieron fin a la banda hace 15 años.

De esta manera, el anuncio de este 27 de agosto, que marcó 15 años desde la ruptura oficial de Oasis, significó el fin de una de las rivalidades más intensas en la historia del rock. "Esto es así, esto está pasando", escribieron al anunciar las fechas de los próximos conciertos en el Reino Unido e Irlanda. Como había adelantado The Sunday Times, la banda se presentará en el Manchester Heaton Park y London Wembley Stadium. Además, visitarán el Cardiff Principality Stadium, Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium y el Dublin Croke Park. Este regreso será uno de los eventos musicales más importantes de la última década y Oasis buscará dejar un legado.