Éxtasis, shows en vivo y puro canje: así fue la fiesta de 15 años de la hija de Chiquito Romero y Eliana Guercio

Un finde semana a pura emoción y fiesta. El sábado por la noche, Eliana Guercio puso pausa a su rol de panelista en Gran Hermano y vivió la expidió a fiesta de 15 años de su hija, Jazmín.

Los invitados vivieron una experiencia inolvidable desde el segundo que llegaban al salón: con una entrada con flores, velas y el nombre de la quinceañera en pantallas gigantes eran la bienvenida que dieron un toque auténtico al evento. Luces, pantallas led, pelotas plateadas y humo formaban parte de una segunda parte del viaje inversivo al que invitaban los protagonistas de la noche. La cumpleañera hizo su gran ingreso acompañada de su padre, Chiquito Romero, al ritmo de "Titanium" de Sia y David Guetta.

La fiesta contó con 130 invitados y tres cambios de look para Jazmín, quien adelantó en A la Barborossa unos días antes lo que se venía para su gran día. "Estoy emocionada, no nerviosa", aseguró. "Van a haber tres vestidos distintos. El de la recepción es color champagne, el principal es un rosa, y el del segundo cambio es champagne con blanco. Todo brillo con tacos", contó. El arquero de Boca no pasó desapercibido con su elegante esmoquin azul acompañado de un moño color negro.

Además de los lugares que invitaban a una experiencia lúdica, la fiesta contó con un espacio especial en donde se exhibían carteras de marcas de lujo como Gucci, Dior, Versace y Louis Vuitton, además de flores y velas por todo el salón.

El navegador no soporta este contenido.

A pesar de que todas las miradas se posaron en la protagonista de la noche, hubo un momento en particular en el que los invitados quedaron boquiabiertos al ver los shows de La Joaqui y Luck Ra (quienes actualmente mantienen una relación amorosa): "Se sintió la reina de la noche. Estoy feliz", expresó Eliana Guercio, que en otro momento del 15 le dedicó un tierno discurso a su hija mayor.

Fue Eliana Guercio quien a través de su cuenta de Instagram compartió cada detalle de la noche inolvidable, con grandes halagos para su primogénita y menciones a las marcas que colaboraron en la organización. Por su parte, la quinceañera cuanta con su perfil privado, y su padre prefirió no hacer pública las imágenes de aquella fiesta; eso sí, en sus etiquetados se puede ver un video donde Chiquito Romero eligió el traje para aquella noche, se trata de un atuendo de Jano's Atelier, lo que abrió un gran debate en redes sociales: ¿se trató a un evento a puro canje o el deportista rompió el chanchito?