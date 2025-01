Fernanda Callejón se las juró a Yanina Latorre y amenazó con hacer lo más perverso: "Me voy a ocupar"

El presente de Fernanda Callejón está marcado por polémicas, tensiones y problemas familiares. Durante una charla en exclusiva con Splendid AM 990, en el programa Se Terminó la Joda, la mediática reveló detalles que la dejaron en desesperación sobre su rol como panelista, su vínculo con su hija y el conflicto tras su salida de LAM.

Consultada sobre su paso por el programa que conduce Ángel de Brito, la panelista no dudó en hablar con franqueza: "De LAM me fui bien, pero hay mucho pescado podrido en ese programa . Cuando me fui, me entraron a matar. Eran seis o siete mujeres atacándome despiadadamente", dijo sin titubear.

Fernanda Callejón enemistada con las panelistas y el conductor de LAM

" Yo no puedo soportar el maltrato hacia otra mujer " explicó y fue interrumpida por Fede Flowers quien consultó por el vínculo con su ex colega, Yanina Latorre: "Que se cuide Yanina Latorre, por que ahora estoy distraída con lo mío, ocupada con lo mío", advirtió y expuso que la maltrató en vivo: "Maltratar una mamá de una niña de 9 años siendo que yo con ella siempre tuve la mejor".

Actualmente, Fernanda Callejón está enfocada en los problemas familiares y su trabajo, lo que la mantiene lejos de su hija. Sin embargo, al solucionar sus conflictos, la mediática fue directamente contra la angelita y efectuó un intento de amenaza: "Cuando termine con lo mío me voy a ocupar de quien me tengo que ocupar ", comenzó y describió a sus ex compañeras como "maltratadoras seriales".

El navegador no soporta este contenido.

Mientras la ex vedette aniquiló a Yanina Latorre, ésta se encuentra disfrutando de la nevada ciudad de New York y no contestó sus amenazas. Quien sí decidió exponer a la ex angelita fue el mismísimo conductor de LAM: "Sigue buscando prensa esta pobre señora mentirosa, trepadora y mala amiga ", escribió en su cuenta de Instagram al escuchar las declaraciones de la actriz.

Lejos de apaciguar las aguas, Ángel De Britovolvió a exhibir a Fernanda Callejón, haciendo públicos los chats con ella: "Un año después de ignorarme, no sé qué le altera la razón, pero que lo vaya dejando", en los mensajes se pueden observar que fue la comunicadora quien le habló para saludarlo en Año Nuevo, mientras ignoró otras preguntas del periodista.