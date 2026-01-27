Susana Giménez eligió a Wanda Nara y destrozó a la China Suárez: "Jamás"

La reina indiscutida de la televisión argentina, Susana Giménez, no dudó en hablar sobre la posible realización audiovisual que se realizaría sobre su vida. Pero como era de esperarse, la diva no deja tema sin controversia, y sus recientes declaraciones sobre el casting para su biopic, se viralizaron rápidamente.

En una entrevista explosiva con Puro Show, Susana fue consultada sobre quién podría interpretarla en la ficción que contará su vida. Y cuando el nombre de La China Suárez apareció en la conversación, la diva no dudó en dar su opinión sin rodeos: " No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco ". Con esta frase lapidaria, descartó por completo a la actriz, señalando que ni el parecido físico ni la esencia de Suárez encajan con lo que ella espera para el papel.

La relación entre Susana y Wanda Nara, sumada al escándalo entre Suárez y Mauro Icardi en 2021, no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes especulan que este episodio podría haber influido en la decisión de Giménez. Pero más allá de los rumores, lo cierto es que la diva dejó claro que su prioridad es encontrar a alguien con carisma propio y un don especial para encarnar su figura.

Por otro lado, Susana también opinó sobre el elenco de la biopic de Moria Casán, que promete ser otro gran éxito. Al ver las imágenes filtradas del rodaje, donde su hija Sofía Gala Castiglione interpreta a Moria, Susana se deshizo en elogios hacia la actriz: "Pero Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio. Para mí es un genio".

Se levantó Tranqui Susana Giménez...



🗣️ "LA CHINA SUÁREZ JAMÁS PODRÍA INTERPRETARME. NO TIENE EL FISIC DU ROL"



🗣️ "TRUMP TIENE UNOS EGGS, QUIERE LIBERTAD PARA VENEZUELA... INVADE TODO, NO LE IMPORTA NADA"



🗣️ "NO PODEMOS PERMITIR QUE AMÉRICA SEAN TODOS PAÍSES COMUNISTAS" pic.twitter.com/18lVOIYDd6 — 𝙉𝙍 | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) January 27, 2026

La diva también tuvo palabras para Griselda Siciliani, quien forma parte del elenco de la serie de Moria junto a Cecilia Roth. Sobre Siciliani, Susana afirmó: "Pero dijeron que Siciliani estaba idéntica. Bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani, dicen que estaba igual, igual a Moria". Sin embargo, cuando se le preguntó si Griselda podría interpretarla en su propia serie, fue contundente: "No, ya está. No va a hacer de las dos".

Mientras los guionistas trabajan en plasmar los momentos más icónicos de su vida, Susana sostiene el misterio sobre quién será la elegida para encarnarla. Pero lo que sí dejó en claro es que quiere ser parte activa del proceso creativo: "Lo que quiero es sentarme con los guionistas", aseguró.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se preparan para ponerse en el papel de Moria Casan en su nueva bioserie de Netflix

Sin dudas, esta biopic promete ser tan icónica como su protagonista. Entre exigencias y declaraciones explosivas, Susana Giménez sigue demostrando por qué es la diva indiscutida del espectáculo argentino. ¡La expectativa está servidísima!