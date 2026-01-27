Punta, Pinamar y mensajes pendientes: el enredo sentimental que vuelve a unir a Chechu Bonelli y Facundo Pieres

Las imágenes de Chechu Bonelli y Facundo Pieres compartiendo destinos exclusivos como Punta del Este y Pinamar volvieron a encender los rumores de romance, pese a que la modelo y periodista negó en reiteradas ocasiones estar en pareja. Sin embargo, el tema tomó otra dimensión cuando Yanina Latorre expuso una trama mucho más compleja: vínculos del pasado que siguen activos, mensajes cargados de tensión y ex parejas que todavía gravitan en la historia.

La reacción de Yanina Latorre a las fotos entre Pieres y Chechu

Según relató Latorre, el foco en el caso de Bonelli está puesto en su relación con Darío Cvitanich. Lejos de ser un vínculo cerrado, el contacto entre ambos sería frecuente y atravesado por incomodidades no resueltas. En esas charlas, Chechu manifestaría su malestar con Ivana Figueiras, actual pareja del ex futbolista, con frases tan sugestivas como "la gente va y viene" o "el tiempo acomoda todo". Del otro lado, Cvitanich mostraría cierto cansancio frente a una situación que, según su entorno, nunca termina de ordenarse.

Del lado de Pieres, la historia tampoco estaría cerrada. Siempre de acuerdo a lo que trascendió, el polista mantendría contacto con Zaira Nara, en intercambios que algunos interpretan como intentos de llamar su atención o incluso de generar celos. En ese contexto, Yanina lanzó una pregunta tan directa como incómoda: "Explíquenme para qué salen estos dos". La frase resumió el desconcierto que rodea a un vínculo que parece avanzar mientras las puertas del pasado siguen entreabiertas.

A este entramado se suma un dato clave: Bonelli y Pieres se conocen desde hace años y, cuando ambos estaban solteros, habrían tenido un romance. La reaparición de ese vínculo, con ex parejas todavía presentes en el radar emocional, le agrega un condimento extra a una historia que parece escrita para el prime time del verano. Las tensiones no se limitarían al plano sentimental. Según Latorre, Chechu le habría pedido a Cvitanich modificar los días de custodia de sus hijas para poder organizar un viaje personal.

Aseguran que Chechu Bonelli y Facundo Pieres estuvieron a los besos en la playa

Él habría aceptado, pero puso una condición clara: que ella deje de criticar a Ivana Figueiras. Frente a ese planteo, Bonelli defendió su rol y relativizó el resto del conflicto, al sostener que "es la madre de los hijos y que lo demás pasa en la vida". Como si faltara un capítulo más, también salió a la luz un episodio del último cumpleaños de Zaira Nara. Según se contó, Bonelli habría intentado asistir al festejo, pero finalmente no fue invitada, un antecedente que suma tensión a una trama donde todos parecen estar conectados por hilos invisibles.