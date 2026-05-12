Se investiga la muerte de mellizos prematuros en El Calafate: "Fue una muerte trágica"

Una tragedia golpeó a una familia de manera inesperada. Es que se anunció la investigación sobre las últimas horas de dos recién nacidos, Lucca y Alexi, quienes perdieron la vida tras un procedimiento médico en el hospital Samic de El Calafate que ahora se encuentra bajo la lupa judicial. La investigación, que avanza con varios frentes para resolver, busca determinar si hubo negligencia médica en la colocación de una vía central, un procedimiento clave que habría desencadenado las muertes.

Fue el abogado de la familia el que explicó la hipótesis de que la colocación de una vía central es una práctica común en casos que requieren la administración de medicación de manera directa al torrente sanguíneo pero no está exenta de riesgos. Es que existen dos métodos principales para llevarla a cabo: la vía femoral, considerada más segura, y la vía subclavia, que es más compleja y requiere un control ecográfico riguroso para evitar complicaciones graves.

En este caso, el equipo médico optó por la vía subclavia: "No se sabe por qué se eligió este método", explicó el abogado de la querella, quien asegura que esta decisión será un punto clave en la investigación.

Hospital SAMIC de El Calafate

La familia de los gemelos sostiene que los fallecimientos fueron consecuencia directa de errores cometidos durante el procedimiento. Según la hipótesis presentada, en el caso de Lucca, la colocación de la vía habría perforado un pulmón, lo que provocó una hemorragia masiva. En Alexi, por otro lado, se sospecha que la aguja perforó el corazón, generando una acumulación de líquido que habría impedido el correcto funcionamiento del órgano.

El desenlace fue devastador: Alexi fue sometido a tres intentos de reanimación antes de que se confirmara su muerte. "Fue una muerte trágica. Sufrió muchísimo", lamentó el abogado de la familia.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la falta de claridad en las decisiones tomadas por el equipo médico porque,según trascendió, no se habría utilizado control ecográfico durante la colocación de las vías, un protocolo recomendado para minimizar los riesgos asociados al procedimiento subclavio y tampoco dio una explicación oficial sobre por qué no se optó por la vía femoral, a pesar de ser una alternativa menos riesgosa.

Comunicado del Hospital SAMIC de El Calafate

Mientras tanto y hasta el momento, las autoridades del hospital donde ocurrieron los hechos realizaron un comunicado donde expresaron que el nosocomio "lleva adelante una investigación interna" y dejaron claro que colabora "permanentemente con las autoridades oficiales competentes poniendo a disposición la documentación que sea requerida para el avance de la investigación".

Ahora, la familia espera que se realicen peritajes exhaustivos para determinar si hubo negligencia o impericia por parte del equipo médico y, en caso de confirmarse estos hechos, los responsables podrían enfrentar cargos penales.