Gritos, internas y desconfianza en torno a Patricia Bullrich: "El presidente Milei tiene una emocionalidad importante"

La tensión dentro del gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un rumor de pasillo y empezó a filtrarse públicamente a través de sus propios protagonistas. En medio del escándalo judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la senadora y titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció este martes que el Presidente atraviesa momentos de alta tensión emocional. "El presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo", sostuvo Bullrich ante la prensa al ingresar a JONAGRO, intentando bajar el tono de las versiones que hablan de una explosiva reunión de gabinete en la Casa Rosada.

Pero lejos de desactivar el conflicto, sus palabras terminaron confirmando el clima de fractura interna que atraviesa al oficialismo. La frase llegó después de que trascendieran detalles de un encuentro cargado de nerviosismo, reproches y gritos, convocado de urgencia por Milei tras regresar de Estados Unidos y en pleno avance de las causas judiciales contra Adorni. Según revelaron distintos periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos Nicolás Wiñazki en A24, el Presidente levantó la voz frente a sus ministros y lanzó una advertencia tajante: "Acá las decisiones las tomo yo".

En esa reunión estuvieron presentes Karina Milei, Bullrich, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Mariano Cúneo Libarona, Federico Sturzenegger y el propio Adorni, epicentro de una crisis política que ya impacta de lleno en el Gobierno. "Fue una reunión de gabinete anómala", describió el periodista Santiago Fioriti. "Que el presidente tenga que decir que las decisiones las toma él: inquieta", agregó el conductor de América. Las filtraciones coinciden en que el momento más tenso ocurrió cuando Bullrich intentó intervenir para cuestionar la continuidad de Adorni en medio de las denuncias judiciales que lo involucran. "No me interrumpas", le habría gritado Milei.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete para apoyar y respaldar a Manuel Adorni.

Lo hizo delante de todo el gabinete. Otras versiones fueron todavía más duras y aseguran que el mandatario explotó con una frase brutal: "¡Aquí mando yo... al que no le guste, que se vaya!". Según trascendió, el Presidente dedicó gran parte de la reunión a blindar políticamente a Adorni y a dejar claro que no piensa desplazarlo pese al costo político creciente. "Hay que sostener a Manuel Adorni porque es honesto y tiene una familia honesta", habría dicho Milei durante su encendida defensa.

La escena dejó expuesta una contradicción cada vez más difícil de ocultar dentro del oficialismo: mientras el Presidente redobla su respaldo al jefe de Gabinete, Bullrich empezó a tomar distancia pública del manejo del caso y reclama señales de transparencia. La senadora fue una de las primeras voces libertarias en exigir que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada para intentar contener el desgaste político provocado por las investigaciones judiciales.

Ese movimiento generó malestar inmediato en el círculo íntimo presidencial, especialmente en Karina Milei, quien mantiene una creciente disputa interna con Bullrich por el control político del espacio y el armado electoral futuro. Aunque públicamente la senadora intenta evitar una ruptura, sus declaraciones muestran una distancia cada vez más evidente respecto al estilo de conducción presidencial. "Yo no voy a comentar reuniones de gabinete", respondió este martes.

Manuel Adorni y algunos de los funcionarios que lo apoyan

De hecho, la ex ministra de Seguridad evitó desmentir -o confirmar- los gritos y el enfrentamiento. "Las reuniones de gabinete son del gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten", remarcó. En el entorno de Bullrich admiten además fuertes diferencias sobre la situación económica, el tono agresivo del Gobierno contra periodistas y opositores y la creciente influencia del círculo más cerrado de Karina Milei y los Menem. "La gente está complicada", repiten cerca de la senadora, donde también cuestionan la dinámica de confrontación permanente impulsada desde la Casa Rosada.

La pelea ya empezó a proyectarse hacia 2027. Dentro del establishment económico crece la preocupación por el impacto que el caso Adorni y las internas libertarias podrían tener sobre el plan económico de Milei. En ese escenario, Bullrich comenzó a posicionarse como una posible alternativa "más institucional" para garantizar continuidad económica sin el desgaste político del Presidente. "Orden fiscal, baja de inflación, reformas y seguridad, pero sin corrupción y respetando principios republicanos", resumen cerca de la ex ministra. La senadora incluso empezó a mostrarse permeable a la posibilidad de integrar una fórmula presidencial futura junto a Milei.

Reunión de gabinete

Todo esto, en caso de que el Presidente llegue debilitado a una eventual reelección. Mientras tanto, la crisis interna sigue escalando. Este martes, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse para intentar ordenar la estrategia parlamentaria y cerrar las grietas internas abiertas por el escándalo Adorni y las disputas sobre la reforma electoral. Sin embargo, las imágenes que empiezan a emerger desde adentro del poder muestran otra cosa: un Gobierno atravesado por tensiones, desconfianza y peleas cada vez menos disimuladas. Y en el centro de esa tormenta aparece una frase que ya resume el clima político libertario: "Acá las decisiones las tomo yo".