Flor Vigna, una remera explosiva y la vara del escándalo: el ida y vuelta con Sabrina Rojas que detonó la bomba

La vara, definitivamente, no está baja cuando se trata de escándalo. Flor Vigna lo dejó claro incluso antes de lanzar su nueva canción La vara está baja, un tema inspirado en su relación con Luciano Castro que llegó acompañado de un mensaje demoledor en redes sociales y una imagen imposible de ignorar. El combo fue suficiente para detonar reacciones en cadena, con Sabrina Rojas como una de las voces más críticas.

Un día antes del estreno, Vigna publicó en Instagram un texto que impactó de lleno en sus seguidores y en el mundo del espectáculo. "Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Pero después de tantas mentiras, manipulación y frases como 'si te vas, me mato' o 'tirate un tiro en el paladar', hay un antes y un después en la confianza, hay algo que se rompe para siempre", escribió la artista. El mensaje fue leído de inmediato como una referencia directa a su ex.

La publicación no terminó ahí. Con tono introspectivo, Vigna profundizó su descargo emocional: "Con el tiempo entendí que sanar no es callar y listo. Que soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente... Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje, en conciencia". Y remató con una frase que expuso las huellas que, asegura, dejó la relación: "El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón".

Pero si el texto fue fuerte, la imagen terminó de encender la polémica. Flor apareció luciendo una remera con la frase "Guapa sí, tarada no", una consigna que muchos interpretaron como una alusión directa al famoso "Hola, guapa" del audio que vinculó a Castro con una joven danesa y que salpicó también a Griselda Siciliani. Para varios usuarios, fue menos metáfora y más burla directa. Ese fue el punto que desató la reacción de Sabrina Rojas en SQP (América TV).

Pepe Ochoa se sumó a las críticas a Vigna

Sin darle muchas vueltas, la conductora cuestionó la coherencia del planteo de Vigna: "Si vos no querés que te vayan a preguntar por tu ex novio, no juegues con el tema del momento". Y fue todavía más contundente: "Si Castro te angustia, no hagas esto". Para Rojas, no hay contradicción posible entre la exposición y las consecuencias mediáticas. "Si vos jugás, obviamente estoy obligada a ir a preguntarte sobre tu relación con Luciano", sostuvo, marcando el límite entre la catarsis personal y el uso del pasado sentimental como herramienta de promoción.

El posteo "amistoso" de Rojas para Vigna

La actriz amplió su mirada crítica y apuntó contra ciertas poses del ambiente artístico. "Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: 'Yo no hablo de mi vida privada'", ironizó. Y lanzó una definición que no pasó desapercibida: "Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que tener principios es no hablar de los demás y hay gente que considera que no tener principios es meterte con personas casadas constantemente".

La polémica creció aún más cuando otros panelistas se sumaron al debate. Pepe Ochoa fue lapidario con la estrategia de Vigna: "Hace todo para que la busquen los medios y pagar 2 reproducciones más. Y no sólo no pega 2 reproducciones sino que se hace la desentendida en notas. ¿Es rara la estrategia de Flor Vigna no?". Fede Flowers no se quedó atrás y agregó sin filtro: "Por eso hay que dejar de darle notas dos semanitas y vuelven solitas: el mejor ejemplo la foto. Está desesperada".