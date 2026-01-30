Oriana Sabatini reveló dónde nacerá su hija y explicó el rol clave de Paulo Dybala

Con las hormonas a flor de piel y en la recta final de su embarazo, Oriana Sabatini se mostró radiante y emocionada por la nueva etapa que está a punto de comenzar. En diálogo con Resumido, la cantante contó detalles íntimos sobre la llegada de su hija y cómo imagina el momento del parto.

La influencer confirmó que ya decidió el país en el que dará a luz y despejó así la incógnita sobre si el nacimiento sería en Argentina o en Italia: "Va a nacer acá (Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente", explicó.

Oriana Sabatini contó que atraviesa un embarazo muy "sintomático"

Según detalló, su deseo es tener un parto vaginal, aunque sabe que, de surgir alguna complicación, deberá recurrir a una cesárea. En ese contexto, Oriana destacó la influencia directa de Paulo Dybala en la decisión de que el nacimiento sea fuera del país: " Quiero que esté el padre . En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como 'lo tengo que tener acá'", admitió.

Sin embargo, reconoció que no fue una determinación sencilla: "Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo", confesó.

La cantante también reveló que el nombre de la bebé ya está definido, aunque prefirió mantenerlo en secreto hasta el día del nacimiento: "El nombre está decidido, pero no lo voy a decir", sostuvo, antes de agregar que se trata de una elección muy personal: "Es un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente".

Sobre ese punto, dejó en claro que Dybala no tuvo ni voz ni voto en la decisión: "Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo ", expresó con sinceridad.

Oriana Sabatini tiene fecha de parto para el 11 de marzo, el mismo día que cumple su mamá

En la misma línea, Oriana habló sobre cómo imagina al futbolista en su rol de padre: "Lo re veo padre, lo veo muy padre. Cambiando pañales, jugando... lo veo tranquilo", aseguró. No obstante, consideró que para él todavía es difícil dimensionar lo que viene: "Los hombres no tienen tiempo de asimilar lo que está pasando porque no lo viven en los huesos como lo está viviendo la mujer ", reflexionó.

La fecha probable de parto es el 11 de marzo, día en el que cumple años su mamá, Cathy Fulop. Al respecto, Oriana Sabatini confesó que preferiría que su hija no nazca ese mismo día "para no quitarle protagonismo", y destacó que toda su familia viajará a Italia para acompañarla tanto en la recta final del embarazo como en el momento del nacimiento.