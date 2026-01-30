Wanda Nara se metió con lo más importante de la China Suárez: la chicana que la sacará de quicio

Marketing y venganza parecen ser las palabras favoritas de Wanda Nara cada vez que el nombre de la China Suárez entra en escena. Y lejos de disputarse a Mauro Icardi —eso ya es cosa del pasado—, la verdadera batalla se libra ahora en el terreno que ambas dominan: la pantalla chica y el rating.

Mientras la ex Casi Ángeles cuenta las horas para su desembarco en El Trece con la serie La hija del fuego, que se estrena el próximo lunes, la autoproclamada Bad Bitch afila cuchillos y se prepara para arrasar desde Telefe con una nueva gala de MasterChef.

Wanda Nara y la China Suárez se enfrentan en el prime time de la televisión

El canal de las tres pelotas no dudó y movió fichas: adelantó el horario del reality culinario para chocar de frente con la China y convertir el prime time en un ring televisivo. Pero Wanda, lejos de quedarse callada, salió a minimizar el estreno rival con una frase tan provocadora como calculada: " El verdadero fuego está en MasterChef ",

disparó desde las cocinas, con camisa escotada incluida y guiño directo a la ficción protagonizada por la actual pareja de su ex, Hija del fuego: La venganza de la bastarda.

La apuesta no es menor. La competencia no será en una noche cualquiera, sino con una gala de eliminación, de esas que prometen drama, llanto y redes sociales explotadas. Y cuando parecía que el ciclo ya entraba en su recta final, la producción decidió sumar nuevos participantes, estirando el formato y manteniendo viva la tensión.

Wanda no le tiene miedo a la China y vuelve a demostrar por qué muchos la consideran la reina absoluta del marketing mediático. La frase se suma a un largo prontuario de jugadas provocadoras: desde pintar con aerosol la palabra "Tóxica" —título de uno de sus temas— en la Lamborghini que compartía con Icardi, hasta el famoso ploteo rosa del auto en pleno divorcio italiano. Por si fuera poco, llegó el polémico canje de maní tras la filtración de imágenes íntimas del futbolista, rebautizado en redes como "el manicero".

Antes de este nuevo round televisivo, el propio Mauro Icardi también metió cizaña: rebautizó al programa como "MasterChina", insinuando que, según él, todo gira indirectamente alrededor de la actriz. En redes, el comentario abrió debate: ¿chicana espontánea o parte del show para sumar audiencia?

Mientras Wanda Nara lanzó su nueva publicidad, la China e Icardi entrenaron juntos en Turquía

De un lado, La hija del fuego: La venganza de la bastarda, que marca el regreso de la China Suárez a la TV con un protagónico fuerte. Del otro, una gala caliente de MasterChef que mezcla famosos, escándalo y morbo asegurado.

La pelea ya no es sentimental: es por rating, poder y aprobación popular. Este lunes, el prime time tendrá duelo femenino sin filtros. La pregunta queda abierta: ¿quién gana? ¿Team China o Team Wanda?