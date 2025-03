Fuertes audios de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Pará flaco no te vas a llevar a las nenas..."

En la guerra mediática y legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi hay varias versiones de la historia. Mientras que el futbolista denuncia por "irresponsable y adulterio a su ex mujer", la conductora realiza otras demandas en contra de quien fue su compañero durante más de diez años. En este marco, salieron a la luz nuevos audios de la mediática destrozando a su ex marido.

Pepe Ochoa mantuvo una conversación con la Bad Bitch y decidió exponer el contenido: "Yo no hice denuncia por los nenes, yo hablé del mío", empezó la empresaria dejando en claro que las acusaciones legales de maltrato siempre fueron por los episodios de violencia y manipulación que vivió en primera persona. Luego, la situación se expandió cuando uno de sus hijos varones, fruto de su relación con Maxi López, habló en el colegio sobre los maltratos de su padrastro: "Mi hijo habla en el Lincoln, nos llaman a una entrevista a Maxi y a mi, online los dos, con todos los psicólogos del colegio", allí le advirtieron que como institución educativa presentaron legalmente el testimonio del menor que aseguró a la profesional de salud mental que el deportista le habría golpeado en la cabeza e insultado.

El navegador no soporta este contenido.

Con la nueva denuncia hacia Icardi por los maltratos a los chicos de Wanda, las redes sociales recordaron los acontecimientos sucedidos en la escandalosa separación con López, que estuvo marcada por escraches y denuncias. Sin embargo, según su relato actual no fue ella quien inició dichas acciones legales sino Icardi; en este contexto quien fue su abogada, Ana Rosenfeld, le pidió permiso para contar ciertos manejos del delantero: "Vos jamás me pediste nada de Maxi, nunca. Lo de violencia, la plata, el arreglo, el sacarle esto, el los nenes no lo ven, todo eso lo arregló Mauro y vos siempre te quedaste callada , porque Mauro mantenía a los nenes y Maxi no estaba pagando la cuota", le habría dicho la letrada. "

El hechos de que la influencer no haya denunciado a López fue negado por Pepe Ochoa: "Decir que Mauro y Ana Rosenfeld lo manejaban y que vos no hacías nada por tema de plata me parece raro porque la verdad que ella podría haber tomado una actitud y nunca la tomó. Y me parece que Wanda como es mediática le encanta todo esto", opinó el periodista.

El navegador no soporta este contenido.

En un último audio, la emprendedora de cosméticos dio a entender que a su ex pareja no le importa el bienestar de sus hijas y quiere la custodia para ocasionarle un mal a ella: "¿A vos te parece que a Mauro le importa cómo están las nenas? ¿Llamó al colegio o responde los mails? No. ¿Quién es la que está pidiendo que a las nenas las escuche una psicóloga? Yo", recriminó públicamente.