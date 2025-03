Wanda Nara logró opacar el cumpleaños de la China Suárez con un solo movimiento

"La calma que antecede a la tormenta", el dicho que describe al Wanda Gate en los días previos al fin de semana. Si bien las denuncias entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesan, la guerra mediática había calmado las aguas. Sin embargo, la noche del domingo estuvo marcada por el cumpleaños de la China Suárez, fotos subidas de tono y la furia de una protagonista.

La ex Casi Ángeles cumplió 33 años y su novio lo festejó a lo grande con una lujosa fiesta estilo imperial: torta rosa, dos vestidos de alta costura, deliciosa comida, y baile para todas las edades. Durante la ceremonia, la influencer compartió algunos detalles de su fiesta, mientras que el deportista decidió hacerlo el día lunes: "No quería que el día terminara sin recordarte lo especial que sos para mí, pero entre la cena, la fiesta, la música y los momentos tan lindos e inolvidables, prefirió guardarme estas palabras para hoy, cuando podamos revivirlo con calma", escribió en el posteo.

Mauro Icardi le organizó el cumpleaños de sus sueños a la China Suárez

Mientras el foco estaba en la China, Wanda no quiso ser menos y decidió compartir en su Instagram un carrete con imágenes subidas de tono: lució un infernal body rosa de encaje y botas altas de taco aguja rojas mientras posa junto a un piano de cola.

Con su objetivo cumplido, y todas las miradas en ella, la "Bad Bitch" recibió cientos de comentarios en su posteo. Hay quienes decidieron hacer hincapié en el exceso de Photoshop que utilizó para editar las imágenes: "Ja, ja, ja Qué Photoshop... qué cringe"; "Tiene una pierna más flaca que la otra, está retocada" y "decime que querés que hablen de vos y no de la otra el día de su cumple"; "No puedes mostrarte así cuando tus hijos están pasando por un tema delicado, es como que no te importara. ¿Qué pretendes? ¿Llamar la atención de alguien? ¿Estás desesperada?", fueron algunos de los mensajes que reprobaron la publicación.

Las fotos subidas de tono de Wanda Nara

Por otro lado, hay quienes decidieron enaltecer la libertad de la conductora: "La que puede, puede"; "Wan, sos la uno" y "Vine a ver los comentarios de las que no pueden hacer esto y de los pobres tipos que son dinosaurios... Seguí dando qué hablar reina", fueron algunos de los mensajes positivos que recibió.