Furiosa, Sabrina Rojas cargó contra Gustavo Méndez y contó la verdad sobre el video erótico de Luciano Castro

Si bien la relación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas está más que terminada, algunos pormenores del pasado todavía los persiguen, sobre todo cuando se trata de infidelidades. En este contexto, la mediática salió al cruce de algunos periodistas que la acusaron de filtrar información sobre su ex.

En los últimos días, el actor quedó en la mira pública por la aparición de audios en los que coqueteaba con una joven danesa durante una gira por España. Lejos de victimizarse, Castro reconoció su infidelidad a Griselda Siciliani y se mostró avergonzado por el material publicado, en el que se lo escucha hablar con modismos gallegos.

Sabrina Rojas fue acusada de filtrar material de su ex, Luciano Castro

Fue el propio Luciano quien comparó estos audios con una foto suya desnudo que se filtró años atrás, cuando le fue infiel a Sabrina Rojas. Esto trajo a escena viejas polémicas y, según contó el periodista Gustavo Méndez, la filtración habría sido una venganza, responsabilizando directamente a Rojas por la difusión de aquellas imágenes.

Indignada, Sabrina decidió utilizar el aire de SQP para responderle tanto a Méndez como a María Fernanda Callejón, luego de las acusaciones. Sobre la actriz, reconoció parte de su testimonio y validó su relato: "Fernanda contó, muy atinadamente, que cuando yo estaba embarazada Griselda le mandaba mensajes a Luciano ", comenzó.

Sabrina Rojas le puso un límite a Gustavo Méndez

Sin embargo, puso en duda el trabajo del periodista: "Tergiversó lo que, atinadamente, había contado Fernanda Callejón y dijo que yo viralicé aquel video de Luciano ", remarcó, visiblemente molesta.

En ese contexto, marcó un límite claro sobre lo que está dispuesta a tolerar en el juego mediático: "Me banco que me digan cornuda, que no solté, que puedo conducir bien o mal, que soy linda o fea, pero que me acusen de algo que es un delito, no".

Rojas también corrigió datos que circularon durante la discusión. Explicó que cuando el material íntimo de Castro se filtró, su hijo Fausto ya había nacido y que no se encontraba cursando un embarazo, como se insinuó al aire. Además, se mostró decepcionada por la actitud de su colega: "Méndez me dijo que estoy nerviosa. Yo estoy más tranquila que nunca en la vida. Me alteró que dijera eso. Estaba esperando que me pidiera disculpas y no fue así".

Por su parte, Gustavo Méndez contó públicamente que Sabrina Rojas llamó a la producción de Moria Casán exigiendo que sus panelistas se retractaran en vivo. La conductora aclaró la situación y fue contundente: "Llamé porque me pareció grave. Es un delito viralizar un video íntimo y Luciano fue víctima de algo que podría haberle repercutido de manera muy terrible. Gustavo, espero que, en lugar de tratarme de alterada y loca, chequees la información".