Momo destrozó a Milei por los incendios en la Patagonia: "Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta"

Mientras el fuego arrasa con múltiples hectáreas de la Patagonia y el gobierno de Javier Milei se queda de brazos cruzados ante los incendios, algunos influencers se movilizan para ayudar económicamente o para visibilizar la situación en sus transmisiones, con la intención de que más personas conozcan la verdad. En este contexto, Gerónimo Benavides, conocido como "Momo", expresó una profunda indignación.

El streamer platense criticó con dureza al Gobierno, vinculando decisiones políticas recientes con la tragedia que afecta al sur del país: "Tenemos uno de los paisajes más lindos del mundo y lo están prendiendo fuego. Y es todo intencional , no hay un solo foco, hay varios", comenzó. "Sacaron una ley para vender territorio a extranjeros sin límites y, por otro lado, se incendia la Patagonia. ¿Qué casualidad?", se lo escuchó decir en un clip que se viralizó rápidamente en diversas plataformas.

Se incendia la Patagonia y al Gobierno parece no importarle

La crítica de Momo se da en un clima de gran preocupación por los devastadores incendios en la región patagónica. Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, ya hay más de 12.000 hectáreas arrasadas, con focos activos en Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada y zonas cercanas a El Bolsón, donde el fuego cruzó incluso la Ruta 40, obligando a evacuar viviendas, quemando bosque nativo, plantaciones y dejando a familias enteras sin nada.

Además, en medio de la emergencia, el Congreso debate iniciativas para modificar la Ley de Tierras Rurales y flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, normas que históricamente buscaron limitar la venta masiva de suelo argentino a inversores extranjeros y evitar la especulación tras incendios: " Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta de lo que está pasando ", aseguró Momo al referirse a la eliminación de la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 o 60 años después de un incendio, anunciada recientemente por el Gobierno.

Durante su stream, el creador de contenido comparó la situación argentina con la de Estados Unidos y cuestionó que en el país se permita la compra de tierras por parte de extranjeros: "Andá a Ohio o a Texas a comprar hectáreas siendo extranjero", expresó con enojo.