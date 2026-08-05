Wanda Nara denunció la violencia vicaria de Mauro Icardi y respondió la pregunta del millón sobre la China Suárez

El nuevo capítulo de la interminable guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un episodio que dejó al futbolista nuevamente en el centro de las críticas. Recién llegada a la Argentina junto a sus hijos tras resolver el conflicto judicial por los pasaportes de Francesca e Isabella, la conductora no se guardó nada y volvió a destrozar públicamente a su ex.

En un móvil con Desayuno Americano, la Bad Bitch habló del reencuentro de las nenas con su padre después de seis meses y reveló una situación que calificó como "gravísima". Además, apuntó contra la influencia de la China Suárez y cuestionó la permanente exposición del delantero en redes sociales, donde en los últimos días parece más preocupado por responderle a su ex que por cualquier otra cosa.

Wanda Nara presumió los pasaportes de sus hijos

Todo comenzó cuando un cronista le preguntó si consideraba que la vida del futbolista estaba "descarrilada". Lejos de defenderlo, Wanda lanzó una respuesta tan breve como filosa: " Ustedes la ven. Lo ven todo ", respondió, sin necesidad de agregar demasiado.

Después le preguntaron si creía que Icardi estaba influenciado por Suárez. Fiel a su estilo, evitó profundizar: "¿Pensás que la China influye en él?". "No lo sé", contestó.

WANDA CONFIRMA QUE ESTE ROMPECABEZAS MERSA MAURO SE LOS HIZO ARMAR A LAS HIJAS! SE PUEDE SER TAN PSICÓPATA? https://t.co/7JtwDVGc9s pic.twitter.com/pSoOPX5g9b — MF (@MundoFamososOk) August 5, 2026

Sin embargo, el tono cambió cuando le mencionaron unas declaraciones de su padre, quien había asegurado que la actriz había logrado que Icardi estuviera "más tranquilo y menos violento".

Ahí Wanda fue contundente: "No, menos violento no. La violencia la ven todos en redes. Me parece gravísimo. Hay muchas situaciones puertas adentro que son graves ", expuso.

Fotos de Wanda durante su estadía en Europa

Pero la frase más fuerte llegó cuando recordó lo que, según relató, vivieron Francesca e Isabella al reencontrarse con su padre tras medio año sin verlo: "La foto que publicó de su casa... una gigantografía. Es un rompecabezas que armaron mis hijas, después de no ver a su papá seis meses. Llegaron y tuvieron que armar un rompecabezas de quien él llamaba la amante ", contó.

Visiblemente indignada, agregó: "Imaginate exponer a dos menores a armar un rompecabezas para poner ahí. No es un rompecabezas del papá con ellas".

El rompecabezas al que refirió Wanda

La referencia fue directa a una de las publicaciones que Mauro Icardi compartió el martes por la noche. En esa historia mostró una enorme gigantografía con una imagen junto a la China Suárez instalada en su casa y escribió con ironía, en alusión al embargo judicial que pesa sobre la propiedad: "El cuadro lo puedo colgar S.S. o me lo quiere embargar".

Más adelante, otra periodista quiso saber por qué Wanda seguía refiriéndose a la actriz como "la amante". La empresaria aclaró que no era una definición propia: "Yo dije como él la llamaba. Yo nunca la llamé así", explicó.

Mauro Icardi y la China Suárez

Finalmente, cuando le preguntaron por la obsesión de Icardi con publicar cada paso de su vida y responder a las polémicas desde Instagram, Wanda cerró con una chicana que volvió a dejar al delantero expuesto: "A él le encanta. Tendría que salir a hablar con ustedes", respondió entre risas.

Mientras el conflicto judicial entre ambos sigue acumulando capítulos, Mauro Icardi parece responder cada revés con una nueva catarata de historias en Instagram. Entre descargos, indirectas, fotos editadas, posteos contra jueces y provocaciones hacia Wanda Nada, el futbolista vuelve a demostrar que, aunque insista en mostrarse feliz con su nueva vida, sigue teniendo a su ex como el principal eje de sus publicaciones.