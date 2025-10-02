Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: "El amor es lo único que importa"

La tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA) abrió sus puertas con una ceremonia inolvidable. En un Aula Magna colmada de artistas, autoridades, estudiantes y referentes de la cultura, la Universidad de Buenos Aires distinguió con el título de Doctorado Honoris Causa a tres figuras de prestigio internacional: la actriz Graciela Borges, el diseñador Juan Gatti y el cineasta británico Asif Kapadia, ganador del Oscar por Amy. El homenaje a Borges, ícono indiscutido del cine argentino y latinoamericano, estuvo cargado de emoción y de recuerdos. Sobre el escenario, la actriz revivió pasajes de su trayectoria a través de fragmentos de películas como La ciénaga, El dependiente y Pobre mariposa, piezas fundamentales de una carrera que supera las seis décadas.

Sin embargo, en el escenario, Borges estaba sonriendo con emoción, sosteniendo el diploma que la acreditaba como Doctora Honoris Causa porque desde la platea del Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) estaba toda su familia, incluida su nieta Jesús Bordeu que no dudó en gritar: "¡Te quiero, abu!". Al tomar la palabra, la actriz se mostró visiblemente conmovida: "Se me hace tan difícil hablar porque a veces logro conectar la cabeza con el corazón y me salen cosas más floridas. Quiero dar las gracias infinitas. La única cosa por la que he caminado y he sido feliz es el amor de mis amigos, de alguien que te cuida el alma, que te sostiene".

En ese sentido, destacó que "el amor es lo único que importa". Gracias a la universidad con el alma", expresó, arrancando una ovación. En primera fila, sus grandes amigas de profesión y de la vida, Mirtha Legrand y Susana Giménez -a quienes Borges mencionó con cariño durante su discurso- siguieron cada palabra con emoción. También se encontraba Mercedes Morán, compañera de elenco en La ciénaga, junto a una larga lista de personalidades del espectáculo: Cecilia Roth, Teté Coustarot, Flavio Mendoza, Alfredo Arias, Leonora Balcarce, Romina Ricci, Pablo Ramírez, Fabián Paz y Analía Franchín, entre otros.

Lo cierto es que uno de los momentos más tiernos de la noche llegó desde la platea, cuando la nieta de la actriz, Jesús Bordeu, gritó con fuerza: "¡Te amo, abu!". El gesto espontáneo desató sonrisas y aplausos en todo el auditorio. "Tengo acá muchos amigos que amo mucho, compañeras, como Mercedes. Chiquita es la primera maestra, diosa, doctora: un aplauso para Chiquita. Generosa, maravillosa... yo siempre me pregunto algunos días que la veo ir de un lado para el otro, cómo hace", dijo. La actriz también dedicó palabras a su hijo Juan Cruz, a su nieta Jesús y a La Su, a quien definió como "la rubia de mi vida, mi amiga, la Su. Hablamos todas las noches".

El Doctorado Honoris Causa es la distinción académica más alta de la UBA, que reconoce la excelencia y los méritos sobresalientes de personalidades de distintos ámbitos. Borges se sumó así a una lista de figuras que trascienden las fronteras del país y representan lo mejor de la cultura argentina en el mundo. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, el decano de la FADU, Carlos Venancio, y el director general del festival, Ricardo Alfonsín, participaron de la entrega. Alfonsín definió la misión del festival con claridad: "El FICUBA tiene un solo fin, una única meta: generar oportunidades. En un momento de competencia feroz, de plataformas infinitas, lo que nosotros elegimos es abrir puertas, acercar posibilidades a nuestros estudiantes, a nuestros realizadores, a las nuevas generaciones".

El festival también celebra la trayectoria de Borges con un ciclo de proyecciones de sus películas más emblemáticas. La ciénaga (Lucrecia Martel) se exhibirá en el Cine Cosmos.UBA el viernes 3 de octubre a las 19:00 y el domingo 5 a las 21:30. El dependiente (Leonardo Favio) tendrá funciones el jueves 2 y el miércoles 8 en el Cine Arte Cacodelphia. A su vez, Viudas (Marcos Carnevale) y Pobre mariposa (Raúl de la Torre) completan la programación dedicada a la actriz. Todas las funciones, al igual que las actividades del festival, serán libres y gratuitas. El FIC.UBA se consolidó como un espacio de encuentro cultural y académico que combina lo mejor del cine nacional e internacional. Hasta el 8 de octubre, Buenos Aires será escenario de proyecciones, retrospectivas, charlas magistrales y actividades especiales.

Todas ellas contarán con invitados de lujo y estrenos exclusivos. El FIC.UBA 2025 también homenajeó a Juan Gatti, diseñador argentino de renombre internacional por su colaboración con Pedro Almodóvar y su aporte al cruce entre cine y artes visuales. "Gracias a la universidad por este regalo. Agradecido también a los argentinos que estamos por el mundo. Gente que ha gozado de una educación libre y espero que puedan seguir gozando de una educación libre las próximas generaciones de argentinos", expresó el artista. A su turno, el británico Asif Kapadia -ganador del Oscar por Amy y autor de documentales icónicos como Senna y Diego Maradona- agradeció la distinción y remarcó: "La única razón por la que obtuve educación es porque era gratuita. Sólo gracias a esa gratuidad pude acceder a una formación superior".

Este año, además de homenajear a Borges, Gatti y Kapadia, el festival rinde tributo al 40° aniversario del Juicio a las Juntas, con la entrega del Honoris Causa a los jueces del histórico fallo y la proyección de Argentina, 1985, El juicio y El Nüremberg argentino. También dedica un foco especial a la obra de la cineasta Laura Casabé, una de las voces más innovadoras del cine de género en la región. En su discurso de cierre, Borges dejó una frase que quedó resonando en el Aula Magna: "Lo único que nos importa más allá de nuestra tarea, en mi caso el cine, es la contención. Que el amor los ilumine, que lo demás viene solo".