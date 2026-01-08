La nueva novia de Demichelis rompió el silencio tras la pelea y crece la versión que involucra a Evangelina Anderson

En las últimas horas, Martín Demichelis quedó en el centro de la polémica al filtrarse unas imágenes de él descubriendo acaloradamente con su novia en un estacionamiento de Punta del Este. En este contexto, fue la joven quien salió a aclarar lo ocurrido.

Al filtrarse el material, en redes sociales se cuestionó los movimientos del ex futbolista y se lo tildó de "violento". Si bien él mantiene un perfil alejado de los medios y no da entrevista, fue su pareja quien se vio en la obligación de hablar: "Te aclaro que nunca hubo violencia ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo", comenzó el mensaje que le mandó al cronista Oliver Quiroz.

Imágenes de la pelea entre Martín Demichelis y su novia

La mujer explicó porque abandonó el restaurante donde estaba con Demichelis y conocidos: "El tema es privado y queda entre nosotros. Por eso nos fuimos a hablar al auto ".

Para ella, se trató de "una conversación como la de cualquier pareja", y fueron los periodistas quienes exageraron la situación. En este contexto, en otro mensaje agradeció a Oliver pero con una cierta advertencia: "Gracias por preguntar, estoy con Martín que también manda agradecimiento. Espero seas cuidadoso".

Martín Demichelis y su nueva novia

Tras las palabras de la nueva novia de Demichelis, Daniel Fava tiró una bomba al blanquear que la pelea tuvo que ver con Evangelina Anderson: "Hablé con el entorno de Demichelis, de línea directa con él", comenzó el periodista.