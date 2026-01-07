Martín Demichelis a los gritos con su nueva novia: tuvo que intervenir personal de seguridad

Durante sus días en Punta del Este, Martín Demichelis se vio involucrado en un momento de alta tensión con su pareja, que quedó registrado por las cámaras de los medios presentes en el lugar.

Si bien el ex futbolista no salió a blanquear su nuevo romance ni en redes sociales ni en los medios, ya fue capturado a los besos con la joven. Pero no solo fueron vistos acaramelados, sino que en las últimas horas también se mostraron tensos.

Imágenes de la pelea entre Martín Demichelis y su novia

El incidente ocurrió el martes por la tarde en el estacionamiento de un parador en José Ignacio, luego de un almuerzo con amigos. Según las imágenes la joven —identificada como Micaela— fue la primera en salir del restaurante y se subió a su camioneta, aparentemente molesta. Minutos después, Demichelis llegó corriendo y se sentó en el junto a ella, momento en que comenzó una conversación que rápidamente escaló a una discusión acalorada.

En los videos captados se los ve gesticulando con fuerza y elevando la voz dentro del vehículo. De hecho, testigos relataron que hubo gritos y gestos tensos, al punto que personal de seguridad del lugar se acercó para observar qué sucedía.

La escena terminó con Demichelis descendiendo del auto y pidiendo a los guardias del parador que alejaran a los fotógrafos y curiosos. A pesar de la tensión, también se lo vio intentando suavizar el ambiente con gestos de cercanía hacia su pareja, como un intento de beso que no prosperó.

Este episodio se dio en un contexto de verano particularmente expuesto para Martín Demichelis, no solo por que es la primera temporada tras la separación de Evangelina Anderson, sino que además se muestra con una nueva pareja junto a sus tres hijos y esto habría molestado a su ex, al no estar enterada de la situación.