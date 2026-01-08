Griselda Siciliani habló sobre la infidelidad de Luciano Castro: aclaró todo y le cerró la boca a Sabrina Rojas

Se podría decir que en la primera semana del 2026 ya estalló el primer escándalo del mundo de la farándula. El protagonista es Luciano Castro, envuelto en una polémica por audios con un español gallego que generó cringe en redes, y con Griselda Siciliani, quien decidió romper el silencio tras los rumores de infidelidad.

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias filtró los audios que el actor habría enviado a una joven de 28 años durante el mes de noviembre, cuando se encontraba en España por trabajo. "Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos ", fue parte de uno de los tantos mensajes que intercambiaron.

Griselda Siciliani y Luciano Castro envueltos en rumores de infidelidad mientras ellos presumen romanticismo en redes

Luego de varios intercambios coqueteando, Castro habría desaparecido de un día para el otro y bloqueado a la joven de todas sus redes sociales . Según trascendió, esto habría ocurrido porque Siciliani llegó a España para acompañarlo durante unos días.

Tras la difusión de los audios, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con burlas y debates. Incluso sus ex parejas, Sabrina Rojas y Flor Vigna, fueron de las primeras en opinar públicamente sobre el tema. Con el correr de las horas, apareció la palabra de la principal señalada por los rumores: Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani aclaró que sigue con Luciano Castro: "Estamos en Mardel ahora, juntos"

La actriz de Envidiosa intentó minimizar la situación y no brindó demasiados detalles, más allá de confirmar que sigue en pareja con Luciano Castro, lejos de cualquier conflicto y con todo aclarado entre ellos, al menos según su versión.

Fue a través de un mensaje que le envió a Paula Varela: "Está todo re bien, Pau. Re bien. Gracias por escribirme. Estamos en Mardel ahora, juntos ". Luego, la panelista opinó: "O sea que para ellos si pasó está todo bien. Quizá él se lo blanqueó".

La otra versión

Por otra parte, habló la mujer señalada como la "tercera en discordia". Se trata de Sarah Borrell, la joven danesa a la que Luciano Castro habría intentado seducir.

En comunicación con Puro Show, contó cómo fue su vínculo con el actor: "Fue un día y nada, ahí solo hablamos, porque yo era camarera allí. Luego regresó una semana después y me acordé de él porque uno se acuerda", relató.

Según su versión, la conexión se dio cuando él le contó que era actor: "Yo soy bailarina y actriz, entonces me pareció interesante conocer a alguien de ese mundillo". Sin embargo, aclaró que no fue solo un interés profesional: "Él desde el primer día me miró mucho. No soy tonta y noto cuando un hombre quiere algo más ". Además, recordó que fue Castro quien dio el primer beso, luego de esa primera charla.

Lo que alertó a Sarah fue que Luciano solo le compartió su número de WhatsApp y se negó a pasarle sus redes sociales: "Yo no estaba muy interesada al principio y por eso no le pedí nada. Pero después sí comencé a pedirle por WhatsApp sus redes, pero no me las compartía".

Sarah Borrell

Sarah Borrell también reveló que entre ambos hubo algunos encuentros, aunque breves: "Eran como quince, veinte minutos, eso es súper raro", señaló. Por último, aseguró que el actor intentó avanzar, pero ella se negó: "O sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa. Entonces le dije: 'No, yo un café'".