Sabrina Rojas filtró la supuesta infidelidad de Luciano Castro y no tuvo piedad con Griselda Siciliani

El dicho popular asegura que la venganza es un plato que se sirve frío... y Sabrina Rojas pareció seguirlo al pie de la letra. El 2026 recién empieza y ya estalló una de las polémicas más fuertes del año, con una presunta infidelidad, Luciano Castro y Griselda Siciliani como protagonistas, y Rojas en un rol tan inesperado como incómodo: el de conductora del programa de espectáculos más visto.

La modelo se encuentra reemplazando a Yanina Latorre al frente de Sálvese Quien Pueda. Si bien intenta mantenerse profesional y no cruzar la raya, no logró disimular sus emociones cuando tuvo que presentar una información que involucraba directamente a su ex: "De hecho, chicos, qué suelta de cuerpo y qué alivio no estar más en esos lugares. Porque además, corporalmente, cuando salís con una persona infiel... Bueno, menos mal que no iba a opinar yo...", dijo antes de ir al informe.

Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

En el tape se analizaron los audios que se filtraron en las últimas horas, donde Luciano estaría coqueteando con una joven española de 28 años. El material correspondería a octubre o noviembre del año pasado, cuando el actor se encontraba en Europa por compromisos laborales: "Sarah, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tenés ganas, tú me dices y nos vemos . Como tú quieras. Si quieres más tarde, luego", se lo escucha decir.

En otro tramo del audio, Castro adopta modismos típicamente españoles, algo que llamó la atención por no ser su forma habitual de hablar: "Si mañana curras, puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Y mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá a dos cuadras. Como tú quieras. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio. Venga, guapa, beso", lanzó.

Fernanda Iglesias fue la encargada de difundir los audios. Si bien se aclaró que el encuentro nunca se concretó, los mensajes no habrían caído nada bien en Griselda: "Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo, un beso, verte . No sé, dime tú. Y si no, nada. Me iré y a la vuelta hablaremos. No sé dónde estás tú mañana, si estás currando, si estás paseando, si estás durmiendo. No quiero ser ni un gilipollas, ni atosigarte, ni molestar. Me crucé con una mujer guapa", cierra otro de los audios.

La versión de Luciano Castro hablando en español fue, para muchos, lo más bizarro. Al escucharlo, Sabrina Rojas no pudo evitar la risa ni llevarse la mano a la cabeza: "Perdón, perdón que me ría y que reaccione así, pero bueno, me tenté", se disculpó al aire.

Flor Vigna también reaccionó a los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Mientras tanto, las panelistas coincidieron en que el audio "no prueba nada" y deslizaron incluso que el actor "podría estar haciendo un casting". "Si ese es el audio más fuerte que tiene, es que no hay mucho más", opinaron. Los comentarios despertaron una visible incomodidad en Rojas, que respondió con ironía y algo de bronca: "Pero mirá cómo lo defienden al Gordo, eh... ¿O sea, ustedes dicen que no es infiel? Mirá vos qué cosa".

Así como Sabrina Rojas se hizo eco de la supuesta infidelidad de Luciano Castro, otra de las exes del actor en salir a hablar fue Flor Vigna: "Lo peor del infiel no es perdelo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros...", escribió en una historia de Instagram con el link de una canción suya junto a El Villano, sacada tras contar su versión de cómo su pareja le era infiel con Siciliani.