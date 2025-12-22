Guido Süller encontró un nido de ratas en su casa y desató una polémica en redes: "¡No puede ser!"

Guido Süller sabe a la perfección como ser noticia. Y no sólo lo es cuando genera alguna polémica sino que sus anécdotas lo vuelven viral en cuestión de segundos. En este contexto, volvió a estar en boca de todos luego de compartir un video tratando de sacar a una rata de su casa.

Si hay algo que tiene algunos famosos es que no saben guardarse momentos para la intimidad: "Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma", escribió el mediático al publicar el video del desesperante momento en su cuenta de Instagram.

Guido Suller fue viral por la decisión que tomo al ver ratas en su casa

En medio de la lucha por sacar la rata que se encontraba dentro de un armario, Guido, y la persona que se encontraba junto a él, comenzaron a mover algunas cosas y descubrieron que realmente no sólo había una rata sino más bien un nido, con sus crías.

"¡Hay un nido! Madre e hijos ¡Noo!", gritó Guido al darse cuenta de la situación. Sin poder salir de su asombro, impactado por ver a las pequeñas ratitas en el piso, exclamó: " ¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas ".

El video rápidamente generó repercusión y ciento de usuarios se hicieron presente en los comentarios: "Lleva un gato Guido" o "Llama alguna empresa de fumigación y luego adopten un gatito", fueron algunos que eligieron dar consejos a Guido Süller. Del otro lado, hubo gente indignada: "Había forma de resolverlo sin mar ni exponerlo como espectáculo. La crueldad nunca es necesidad, es elección" o " ¿Por qué las matan? Sáquenla afuera".