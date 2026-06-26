Guille Aquino contra su ex canal: bancó a los trabajadores y lanzó duras críticas

La salida de Guille Aquino de Blender para pasar a Vorterix fue una de las novelas del último verano, por las críticas contra los directivos del streaming y contra Tomás Rebord en particular, con quien pasó de la amistad al odio. Tras el escándalo del jueves pasado, en el cual levantaron la programación de su ex canal por un reclamo salarial, el conductor no dudó y se puso del lado de sus ex compañeros y criticó de manera agazapada al empresario Augusto Marini, dueño del canal.

"Ayer mandaron unos rompehuelgas al ex canal. ¿Alguien sabe mejor que yo qué pasó exactamente en ese desastre que hicieron?", preguntó Aquino para darle pie a sus compañeros a que desarrollen con más detalles cómo fue el momento en el que la conductora Fiorella Sargenti comunicó a sus compañeros que levantaban el programa en solidaridad con los despedidos.

La columnista conocida como Anacleta Chicle repasó el hecho y destacó que los directivos de Blender hicieron "lo que les gusta llamar reestructuración" y destacó que ya se "venía haciendo escalonadamente". También se refirió al planteo puntual de Aquino y precisó que "mandaron guardias de seguridad a que no los dejen ingresar directamente al canal donde trabajan todos los días, algunos desde hace dos o tres años".

"Por más que diga se veía venir y que podía pasar, jamás imaginé un desenlace así", reconoció Aquino, quien se había ido entre críticas y había hecho cuestionamientos que adelantaron la forma de moverse de Marini como empresario, a quien si bien no mencionó de manera directa, lo expuso sin hacerlo. "Tengo entendido que algunos programas ya se van, que pareciera que no van a seguir. No sé el resto, la verdad. Los directivos del canal... hay un directivo muy en particular que no está, no responde, no está en el país. Realmente un desastre lo que han hecho. Inhumano", describió.

Augusto Marini es el dueño de los streamings Blender y Carajo!, y se encamina a estar al frente del Canal de la Ciudad.

"Conozco un montón de casos con gente con la que trabajé muchos años y doy fe que son profesionales de primer nivel, y que han dejado todo en un proyecto que no estuvo a la altura de ellos. Lamentablemente muy lejos de estar a la altura", remarcó Aquino en su descargo. "A nosotros nos toca de cerca porque es gente que queremos, hay muchos amigos y gente muy cercana, pero en cualquier canal de stream esto es un papelón. Un papelón se queda corto", sintetizó.

Durante la mañana de este viernes también habló Rebord y reveló la sorpresa que significó encontrarse con que habían dejado sin trabajo a sus compañeros, señaló que no se comunican con él e informó su alejamiento de la señal, mientras que volvió a relanzar el ecosistema Hagov con el que comenzaron su camino en el streaming, una manera de que quienes disfrutan sus contenidos puedan financiarlos para que continúen haciéndolos.