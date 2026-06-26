Nicolás Occhiato rompió el silencio y desmintió los rumores sobre el Mundial: "Qué raro todo, che"

En medio de una semana cargada de versiones sobre el presente de Luzu TV, Nicolás Occhiato decidió responder públicamente a los rumores que aseguraban que el equipo abandonaría anticipadamente la cobertura del Mundial 2026 como consecuencia del escándalo que involucra a Florencia Peña y la demanda millonaria iniciada contra el canal de streaming.

Nicolás Occhiato rompió el silencio y desmintió los rumores sobre el Mundial

A través de su cuenta de X, el conductor negó que el regreso a la Argentina tenga relación con la polémica y aseguró que el cronograma de trabajo había sido definido mucho antes del inicio del torneo. "Nuestra cobertura del Mundial siempre estuvo planificada y comunicada hasta los dieciseisavos, después del partido de Argentina en Miami. La verdad es curioso todo lo que quisieron instalar: primero que nos iban a deportar, después que se nos habían caído las marcas y ahora que nos volvemos antes... Qué raro todo, che", escribió.

El mensaje apareció luego de que trascendiera que Occhiato y el equipo de Nadie Dice Nada regresarían al país tras el compromiso que la Selección Argentina disputará en Miami por los dieciseisavos de final, una decisión que algunos vincularon con el delicado momento que atraviesa el canal. Sin embargo, desde el propio entorno de Luzu aclararon que el viaje siempre estuvo previsto únicamente para cubrir la primera etapa del certamen.

Durante una emisión de LAM, el panelista Fefe Bongiorno explicó que la duración de la cobertura nunca fue modificada. "Lo dijeron ellos", sostuvo, descartando que el regreso esté relacionado con el conflicto generado tras la falsa noticia que Florencia Peña dio al aire sobre el padre de Lionel Messi. De esta manera, una vez finalizado el encuentro de la Selección, el equipo volverá a Buenos Aires para retomar las transmisiones desde el estudio habitual.

Marley y Florencia Peña

No es la primera vez que Occhiato sale a desmentir versiones en las últimas semanas. Tras el fuerte revuelo provocado por el episodio protagonizado por Florencia Peña, también había rechazado los rumores sobre una supuesta fuga de anunciantes. "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", había afirmado.

El descargo del conductor se produce mientras continúa creciendo la repercusión por el enfrentamiento judicial con Florencia Peña. En las últimas horas, Ángel de Brito reveló que la actriz inició un reclamo por 200 millones de pesos contra Occhiato y Luzu TV tras su salida del canal de streaming, desencadenada por la difusión al aire de una falsa información sobre el padre de Lionel Messi.

El conflicto no solo derivó en la salida de Peña del proyecto, sino que también abrió interrogantes sobre el futuro de algunos de los ciclos del canal. Uno de ellos es El Show del Verano, programa que compartía con Marley y que dejó de emitirse tras la polémica. Desde Estados Unidos, donde se encuentra realizando coberturas para Telefe, Marley también se refirió al tema y explicó que su continuidad todavía no está definida. "Estoy en Dallas grabando notas. Estoy pasado de grabaciones para el programa. Sin Flor no hay Show del verano", aseguró.

Florencia Peña y Marley

Además, adelantó que en los próximos días mantendrá una reunión con Occhiato para analizar cómo continuará el proyecto. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", señaló. Respecto de su vínculo con Florencia Peña, el conductor fue contundente y descartó cualquier conflicto personal."Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", concluyó.